Bogdan Vandici este marele câștigător al concursului "Chefi la cuțite", intrând în posesia premiului de 30.000 de euro. El a dezvăluit ce va face cu banii pe care i-a câștigat. Bogdan are 21 de ani și s-a apucat de bucătărie cu trei ani în urmă.

Invitat la emisiunea „Prietenii de la 11", tânărul câștigător al emisiunii „Chefi la cuțite" a dezvăluit cum a fost experiența concursului pentru el. Nu a uitat să anunțe și ce va face cu frumușica sumă care i-a intrat în posesie.

„Cu banii avem planuri mari, plec la Las Vegas cu băieții…Glumesc!", s-a amuzat Bogdan Vandici.

Bogdan Vandici s-a apucat de bucătărie la vârsta de 18 ani și și-a propus să ajungă un mare bucătar. O primă lovitură a dat-o acum, odată cu câștigarea concursului de la tv.

Cine este Bogdan Vandici

La doar 21 de ani, Bogdan este cel mai tânăr câștigător al unui trofeu “Chefi la cuțite”.

În jurizarea pe nevăzute, concurentul i-a impresionat pe chefi cu o rețetă de pavlova, considerată de chef Scărlătescu ,,cel mai bun desert din 5 sezoane”.

Orădeanul a vrut din primul moment să ajungă în echipa lui chef Florin Dumitrescu, iar desertul pregătit în audiții a fost gândit special pentru juratul său prefert: "Aș vrea sa fac parte din echipa lui Chef Dumitrescu, el fiind un model de „work hard and get big" pe care și eu îl urmez. În plus, simt că împreuna cu chef Dumitrescu mi-aș putea șlefui stilul de lucru si creativitatea constantă.", mărturisea Bogdan înainte să intre în competiție.

Încă de mic a vrut să ajungă bucătar, pentru că “îi plăcea să mănânce”. Mai târziu a aflat că bucătăria îi provoacă imaginația și îl relaxează.

După liceu, a urmat o facultate de business în Olanda, dar la scurt timp a renunțat la ea și s-a orientat către gastronomie. Fără a avea studii în domeniu, a lucrat pentru prima dată în bucătăria unui restaurant de tip fast-food și a realizat că acesta e domeniul pe care vrea să îl urmeze pentru tot restul vieții: „Am urmat profilul de business internațional timp de 6 luni. M-am certat cu facultatea când am aflat că ar trebui să am mai putine restanțe decât examene luate, iar asta m-a făcut să spun stop unui domeniu in care simțeam că mă pierd ca persoană”.

A fost acceptat în practică într-un hotel de renume din Cluj, acolo unde a fost și angajat. Mai apoi, Bogdan a plecat în Paris, unde a lucrat cu chef George Mihali, fost concurent al emisiunii culinare, într-un restaurant cu standarde culinare înalte: “El mi-a dat libertatea de a ma juca și de a-mi pune imaginația la lucru în bucătărie. M-a ajutat, a avut încredere în mine și m-a susținut moral ca pe un frate.”

După o scurtă perioadă de timp, Bogdan a fost nevoit să se întoarcă în tară din cauza unei probleme în familie, dar nu a renunțat niciodată la bucătărie.

Chef George Mihali a fost cel care i-a propus să participe la “Chefi la cuțite”, iar tânărul a acceptat provocarea cu mult entuziasm.

Singura sa strategie în concurs a fost aceea de a fi constant în fiecare probă: “Nu m-am așteptat la nimic și cred că asta reprezintă unul din atuurile pe care le dețin. Am luat fiecare zi pas cu pas, iar acest lucru mi-a oferit concentrarea necesară pentru a-mi îndeplini targetul de fiecare dată.“

Momentul său preferat din concurs a fost când a gătit cu tatăl său: “Am fost cel mai mândru când am gătit alături de tata, în semifinală. Am reușit împreună să ducem la bun sfârșit o probă de fine-dining în care am fost jurizati de „călăii” din sezonul 4, respectiv foștii concurenți.”.

Pe viitor, Bogdan ar vrea să continue studiile în domeniu și să se perfecționeze: “Planurile mele de viitor se bazează foarte mult dezvoltarea mea atât pe plan profesional cat si pe cel personal. Mi-ar plăcea foarte mult să ajung în top și să fac Oradea mândră”, scrie antena1.ro.