Bomba a explodat! O vedetă face dezvăluiri despre Andra Măruță: „Nu este pentru prima dată!”

O vedetă face dezvăluiri despre Andra Măruță! Se pare că este vorba despre o colaborare muzicală, așteptată de toți fanii îndrăgitei cântărețe.

Au mai rămas doar câteva zile până la concertele „Tradițional" de săptămâna viitoare. Ei bine, alături de Andra va urca pe scena Sălii Palatului și îndrăgita cântăreață de muzică populară Veta Biriș.

”Nu este prima dată (n.r. când cântă cu Andra). Colegii mei știau că eu o iubesc și o prețuiesc pe Andra, așa că mi-au făcut o surpriză și au invitat-o într-o emisiune TV la care participam și eu. Atunci am cântat prima dată împreună și a ieșit un moment foarte frumos. De asemenea, trebuie să spun că rar mi-a fost dat să întaâlnesc o familie atât de minunată și de iubitoare ca cea a soților Măruță. Le doresc mulți ani împreună și să se bucure de copiii lor frumoși. Andra este o familistă convinsă și se vede lucrul acesta de fiecare dată.”, a mărturisit Veta Biriș pe blogul personal al Andrei.

Andra și Veta Biriș vor cânta două piese cunoscute

Andra și Veta Biriș vor interpreta două piese cunoscute. Cele două artiste însă nu vor să divulge melodiile pentru că vor să îi surprindă pe iubitorii de muzică populară care vor veni să le vadă cântând împreună. Cu siguranță, va fi un show incendiar atunci când cele două cânărețe vor apărea pe scenă!

”O sa cântăm împreună două piese cunoscute, dar nu vreau să vă stric surpriza. Mă bucur că Andra s-a gândit la acest proiect frumos, mai ales acum, în an Centenar. Ea cântă foarte bine muzică populară și nu avea cum să uite că tradiția trebuie păstrată în timp. Nici noi nu trebuie să uităm că ne tragem din rădăcina moșilor și strămoșilor noștri. Un alt lucru ce merită amintit e că tradiționalul este cel mai de preț. Cred că din muzic populară s-au inspirat toate genurile muzicale. Eu sunt o iubitoare de folclor și de România. Am fost până în îndepărtata Australie, dar nu găsesc o țară mai frumoasă ca a noastră și asta spun de fiecare dată când am ocazia. Aici e acasă, aici e locul meu de suflet.”, a mai spus Veta Biriș pe blogul personal al Andrei.