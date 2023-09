Bomba anului! Andreea Bălan și George Burcea s-au împăcat! Cei doi s-au întâlnit astăzi și și-au spus ce aveau pe suflet. Cum a decurs întâlnirea!

După ani de războaie, procese în instanță și acuzații dure, Andreea Bălan și George Burcea au decis să îngroape securea războiului și să încerce să aibă o relație civilizată și unită, de dragul fiicelor lor. Cei doi s-au întâlnit în această dimineață și au stat de vorbă timp îndelungat, iar CANCAN.RO are toate detaliile!

S-au iubit cu patimă, au avut o nuntă ca în povești și au și două fiice superbe. Însă, cum de la iubire la ură există numai un singur pas, totul s-a destrămat precum un castel de nisip, atunci când George Burcea a decis să divorțeze de Andreea Bălan. A urmat un șir lung de declarații acuzatoare din partea fiecăruia, și-au deschis procese peste procese în instanță, fiecare a cerut bani pentru calomniere celuilalt, iar lista de dispute poate continua la nesfârșit.

Relația tensionată durează, deja, de ani buni și nimic nu părea să liniștească apele și să închidă rănile. Surpriză, însă! Atunci când nu se mai visa măcar la o posibilă împăcare minunea s-a produs. Nu demult, ci chiar în aceasta dimineață, atunci când cei doi foști soți au dat nas în nas la grădinița mezinei lor. Au participat la festivitatea de deschidere, iar mai apoi, tot împreună, au plecat spre școala unde învață fiica cea mare.

S-au revăzut după jumătate de an!

Ai crede că în tot acest timp s-au certat și și-au făcut reproșuri, așa cum le este obiceiul, însă, de data aceasta, lucrurile au stat cu totul și cu totul diferit: ”Andreea este un om total schimbat de când este cu Victor Cornea. A devenit veselă, senină, are o bucurie în privire cum nu a mai văzut-o nimeni, niciodată. A înflorit, pur și simplu. Nu mai are răutatea aia care a cam caracteriza cateodată. Nici George nu o recunoaște. De când e cu băiatul ăsta parcă s-a șters toată frustrarea și ura pe care o strânsese pentru fostul soț. Astăzi l-a salutat pe George, au stat împreună la festivitate, au vorbit, au făcut planuri pentru fetele lor. Pur și simplu s-au purtat ca doi părinți responsabili, care au vorbit despre programul copiilor, despre ce este bine pe viitor pentru ele, ce activități extrașcolare să aibă, etc.

Andreea pur si simplu radia de bunătate și fericire. Fetele erau și ele așa de bucuroase și vesele, nu cred că își mai aduceau aminte de părinții lor așa, liniștiți. George a fost și el surprins într-un mod pozitiv și, cel mai probabil, de acum toate relele vor dispărea între ei. Nu m-ar mira să-și și retragă fiecare procesele în instanță ”, au declarat surse din anturajul celor doi, pentru CANCAN.RO!