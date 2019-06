Bombă în showbiz! Andreea Bălan și George Burcea au mințit pe toată lumea: Nu sunt căsătoriți!

Bombă în showbiz! Andreea Bălan și George Burcea s-a căsătorit, în urmă cu 3 ani, în Los Angeles, însă acum au oferit informații senzaționale din care reiese că respectivul act de căsătorie este… nul.

Andreea Bălan, în timpul emisiunii Xtra Night Show, a povestit ceea ce s-a întmplat atunci. S-a dus pe plajă, împreună cu George Burcea, iar un pastor le-a citit ”ceva”.

“Noi ne-am căsătorit în Los Angeles, nu în Vegas. Noi ne-am dus pe plajă și ne-a citit ceva un pastor. Am zis că facem acolo frumos ca în filme și când vom reveni în țară vom face. Ne-am gândit așa că dacă tot facem botezul Clăriței facem și nunta. Va fi pe 15 septembrie”, a povestit Andreea Bălan, la Xtra Night Show.

”Din momentul acela ne-am considerat soț și soție”

Actul de căsătorie nu are valabilitate, în consecință, însă Andreea Bălan mărturisește că, din acel moment, ea și George s-au considerat soț și soție. Însă Andreea mărturisește că a trecut printr-o perioadă foarte dificilă și de-abia așteaptă să facă nunta. S-a hotărât deja să poarte nu una, ci trei rochii la fericitul eveniment. Nunta va avea loc în toamna acestui an, pe data de 15 septembrie.

“Căsătoria nu a fost nulă, noi din momentul acela ne-am considerat soț și soție. Pe noi ne-au certat prietenii că nu i-am chemat și n-am făcut în România. La nuntă vor fi două torturi și eu voi purta trei rochii. Ideea este că eu am trecut acum câteva luni printr-o perioadă tristă și unul dintre motivele pentru care voiam să facem nunta anul acesta. Am avut un șoc emoțional și mi-am dat seama că dacă nu suntem căsătoriți, George nu avea puterea să mă deconecteze de la aparate dacă se întâmpla ceva. Am avut un șoc, puteau să facă acest lucru părinții mei, dar n-am vrut”, a mai spus Andreea Bălan.