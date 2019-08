Bombă în showbiz: Ioana Ginghină și Alex Papadopol se împacă la doar o lună de la divorț?!

Spre surprinderea tuturor, cuplul Ioana Ginghină-Alexandru Papadopol s-a destrămat, iar cei doi foști parteneri de viață au pornit pe drumuri separate. Oficializarea despărțirii a avut loc pe data de 23 iulie a acestui an. Totuși, chiar dacă Ioana și Alex au decis să se despartă, ei sunt fericiții părinți ai unui copil, ceea ce înseamnă că vor face tot posibilul pentru ca acesta să beneficieze de atenția amândurora.

Ioana Ginghină și Alexandru Papadopol au o fiică, iar la sfârșitul acestei săptămâni este chiar ziua de naștere a micuței. Firește, totul ar fi perfect dacă ambii părinții ar fi alături de ea într-o astfel de zi aniversară, iar Alexandru Papadopil – prins cu filmări tocmai la Piatra-Neamț – a promis că va fi prezent.

„Am stabilit la divorţ că fiecare dintre noi va petrece două weekend-uri pe lună cu Ruxi şi câteva zile în timpul săptămânii, însă Alexandru are un proiect acum, filmează foarte departe de Bucureşti şi nu se poate ţine de program. Şi iar, pot să spun, am avut dreptate!”, a mărturisit, amuzată, Ioana Ginghină pentru VIVA!.

”Duminică vom merge undeva, toţi trei”

Ioana Ginghină are puterea de a înțelege că și fostul soț trece printr-o perioadă complicată, atât din punct de vedere sentimental, cât și profesional, dar a mărturisit că se vor vedea, sâmbătă, cu toții, iar duminică vor avea un program… comun.

„Însă ne vom vedea sâmbătă, de ziua Ruxandrei şi am înţeles că şi duminică vom merge undeva, toţi trei. Ei acum suferă puţin, amândoi. Alexandru pentru că nu mai are o relaţie apropiată cu Ruxandra, fetiţa îşi doreşte să se apropie, dar nu ştie cum şi eu sunt la mijloc şi încerc să fac o mediere. Dar o să fie bine, sunt sigură, pentru că Ruxi este un copil extrem de înţelept şi de matur. Ea a fost întotdeauna un copil special, poate şi pentru că am luat-o întotdeauna cu mine peste tot!’, a declarat Ioana la emsiunea „Interviurile VIVA!’.