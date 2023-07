Bombă în showbiz! Și-au spus ADIO, după 8 ani de căsnicie

Încă un divorț răsunător în showbiz-ul internațional. După un mariaj de opt ani, cei doi au decis să își spună adio și să o apuce pe drumuri separate. Deși toată lumea îi vedea împreună până la adânci bătrâneți, ea a fost cea care a decis ruperea căsniciei.

Tina Knowles, mama lui Beyonce, bifează încă un mariaj eșuat. După o căsnicie de opt ani cu actorul Richard Lawson, femeia a decis că este momentul să meargă mai departe și să încheie socotelile cu cel de-al doilea soț. Deși toată lumea credea că aceștia o să rămână împreună multă vreme, iată că după opt ani de căsătorie au luat decizia de a se separa.

Se pare că aceea care și-a dorit divorțul a fost chiar mama lui Beyonce. Femeia în vârstă de 69 de ani s-a prezentat zilele trecute în fața instanței și a depus actele de divorț. Semn că va urma un proces destul de lung, iar până la pronunțarea oficială a divorțului o să mai treacă ceva timp. Potrivit documentelor, Tina Knowles a motivat decizia divorțului punând totul pe seama unor „diferențe obișnuite ireconciliabile”, arată publicația

De asemenea, mama celebrei cântărețe a cerut judecătorilor și schimbarea numelui în Celestine Knowles. Femeia și actorul Richard Lawson și-au unit destinele în luna aprilie a anului 2015.

Tina Knowles, două mariaje eșuate

Actorul Richard Lawson a fost al doilea soț al Tinei Knowles, primul fiind Mathew Knowles. Cei doi au fost căsătoriți pentru mai bine de 30 de ani, iar din rodul iubirii lor au apărut pe lumea Beyonce și sora acesteia, Solange. Și în cazul primului mariaj, Tina Knowles a fost cea care a decis despărțirea.

Femeia și-a dorit divorțul după ce a aflat că soțul ei o înșela de ceva timp și chiar avea și un copil un amanta. Procesul de divorț a început în anul 2009, iar Tinei Knowles spunea că: „Mariajul a devenit insuportabil din cauza certurilor şi a conflictului dintre personalităţi, orice posibilitate de împăcare fiind exclusă”. Divorțul s-a finalizat în anul 2011.

Chiar dacă a rămas, din nou, fără partener, mama lui Beyonce nu se plânge și își concentrează atenția pe nepoții ei. Despre copiii celebrei artiste (Blue Ivy și gemenii Sir și Rumi), bunica are numai cuvinte de laudă și iubește să își petreacă timpul alături de ei.

„Rumi iubește moda. Ea își alege singură hainele. Am fost recent la Disneyland și și-a pus pantalonii scurți Mickey Mouse. Apoi a vrut să pună un top cu imprimeu strălucitor, care avea aceleași culori. De fapt, arăta foarte drăguț.

Sora ei Blue a intrat și i-a spus că mama lor ar fi supărată, iar Rumi i-a spus: Acesta este stilul meu. Ea are 5 ani. Am fost impresionată. Îmi amintește atât de mult de Solange când era mică. Purta lucruri scandaloase, dar are un simț al stilului uimitor”, declara Tina Knowles, potrivit

