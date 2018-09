Bombă în televiziune! Ce emisiune va prezenta Dorian Popa la Antena 1, după ce s-a accidentat la Ultimul trib!

Surpiză de proporții în televiziune! După ce s-a accidentat în cadrul show-ului ”Ultimul Trib”, Dorian Popa se pregătește să fie co-prezentatorul unei emisiuni de succes.

Dan Capatos va avea un nou co-prezentator la „Xtra Night Show”, începând de luni, 24 septembrie, de la ora 23.00, la Antena 1: Dorian Popa. Acesta se alătură echipei “Xtra Night Show”, din care mai fac parte actorul Cătălin Bordea și DJ-ul de talie internațională Vika Jigulina. (CITEȘTE ȘI: ANISIA GAFTON, DATĂ AFARĂ DE LA ANTENA 1? NOUL SEZON AL EMISIUNII PE CARE O PREZENTA A ÎNCEPUT FĂRĂ EA. EXPLICAȚIILE LUI DAN CAPATOS: „ESTE O PROMISIUNE PE CARE O FAC LA ÎNCEPUT!”)

“De luni, „Xtra Night Show intră în casele dumneavoastră în formula de bază, gândită în momentul în care Silviu și Anisia au ales alte proiecte personale. Sunt un om de echipă și un veteran al echipelor. Fie că vorbim de perioada cu Mircea N. Stoian și celebrul band al emisiunii din acea vreme, condus de Stefan Ciobanu, sau de formula cu Bordea și Silviu, apoi și Anisia, fie că vorbim de această nouă formulă cu Bordea, Dorian Popa și Vika Jigulina, spiritul rămâne același. Telespectatorii noștri fideli, care ne-au purtat în această aventură de 22 de sezoane și cărora le mulțumesc din postura de ultim mohican, vor regăsi aceeași stare de bună dispoziție. Dorian este un tip care te poate contamina cu optimismul său și cu pofta lui de viață, chiar și dintr-un scaun cu rotile, așa cum se va prezenta în platou, începând de luni. Așa că, putem spune că totul va merge ca pe roate… (râde). Trebuie doar să deschideți larg televizoarele. Dorian va porni pe primul lui drum profesional, după „Ultimul Trib”. Hâtz, Johnule, să te ții!!!”, spune prezentatorul show-ului, Dan Capatos.

Dorian Popa, de urgență în România

Va fi prima apariție publică a artistului, de la revenirea din Madagascar, unde a suferit o accidentare. Dorian Popa a fost nevoit să părăsească ”Ultimul Trib” și să se întoarcă în România! Artistul a luat primul avion, cu asistență medicală pe zbor. Dorian Popa a făcut haz de necaz și s-a bucurat că a zburat pentru prima oară în viața lui La Business Class. După 20 și ceva de ore de zbor, Dorian Popa a ajuns acasă. În aeroportul Otopeni a fost așteptat de o ambulanță care l-a dus la spital pentru a face investigațiile necesare, dar și pentru a fi văzut de un medic ortoped (VEZI ȘI: PRIMELE IMAGINI CU DORIAN POPA ÎN ROMÂNIA, DUPĂ CE A PĂRĂSIT ULTIMUL TRIB! E GRAV ACCIDENTAT! VIDEO)

“Logic că mă vedeam măcar până în finala ”Ultimul Trib”, însă Dumnezeu se pare că a avut alt plan pentru mine, plan pe care am decis să îl înfrunt cu același optimism și cu aceeași energie pe care le-am avut dintotdeauna. Mă bucur că am avut parte și de reversul proverbului ”Un rău nu vine niciodată singur” și că din această întâmplare tragică am ajuns prezentator la „Xtra Night Show”. Sfătuiesc toți oamenii care trec prin momente grele în viață să nu își piardă speranța și să lupte pentru zilele mai bune ce vor veni”, spune Dorian Popa.