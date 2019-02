Bombă în televiziune! Decizia luată de Kanal D în legătură cu viitorul Andreei Mantea

Andrea Mantea a primit o veste incredibilă din partea conducerii Kanal D, iar vedeta a rămas mută de uimire când a aflat. Totul a depins de audiențele întregistrate de emisiunea prezentată de frumoasa vedetă, iar acum totul este oficial.

Andreea Mantea se întoarce acasă! ”Exilul” în Turcia va deveni amintire și asta pentru că vedetei i se va construi… o casă. oficialii Kanal D au considerat că este mai bine să se folosească de decorul deținut de compania-mamă, emisiunea fiind deja difuzată în Turcia, și să mute doar o mică parte din echipa de la București. În momentul în care au venit audiențele și au văzut că ”Puterea dragostei” face rating serios, șefii brunetei au luat decizia ca înainte de cel de-al doilea sezon să facă aici, în România, o casă pentru cei 14 concurenți din emisiune.

S-a ținut, bineînțeles, cont și de rugămințile Andreei. Vedetei îi era din ce în ce mai greu să stea atât de mult departe de prieteni și de țară. Mai mult Andreea Mantea își dorește și weekenduri libere suplimentare.

Noua ”casă” a emisiunii ”Puterea Dragostei” va fi dată în folosință începând cu sezonul al doilea.

”Am zâmbit undeva înlăuntrul meu”

”Am zâmbit undeva înlăuntrul meu, gândindu-mă că poate într-adevăr aş fi însărcinată, dar nu am vrut să mă gândesc prea mult. În momentul în care am ajuns la cosmeticiană, am simţit că durerea respectivă nu se mai duce aşa cum se ducea în mod normal, am simţit că se duce la el. Şi atunci am ştiut sigur că sunt însărcinată pentru că am simţit că este cineva acolo care e deranjat de durerea pe care eu o simt. Şi i-am zis fetei: „Gata, hai să nu mai continuăm!“ Am inventat nişte scuze. Nu aveam cum să-i zic: „Ştii, cred că eu sunt însărcinată, simt eu că-l deranjează şi aş vrea să ne oprim“. Am ieşit de acolo, ştiam că e o farmacie pe colţ, m-am dus repede, când am văzut câtă lume era am renunţat. Am sunat o prietenă să-mi ia un test de sarcină şi m-am dus la ea să-l fac. Nici măcar lui Cristi (n.r Cristi Mitrea, tatăl lui David) n-am vrut să-i zic până n-am fost sigură”, a povestit vedeta Kanal D în urmă cu ceva timp.

