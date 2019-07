Bombă la Kanal D! Roxana de la Puterea Dragostei vrea un copil cu Alex Velea: “Antonia este prea..”

Roxana de la emisiunea “Puterea Dragostei” a fost una dintre cele mai controversate concurente din casă. Chiar și după încheierea primului sezon tânăra domnișoară șochează cu declarațiile ei.

Pentru că este o persoană sinceră, Roxana spune întotdeauna ce gândește. Nu o interesează nici de gura lumii, nici de consecințele faptelor sale. De această dată a pus ochii pe unul dintre artiștii din showbiz-ul românesc și a făcut câteva declarații picante în legătură cu el.

”Alex Velea e bun de tată. Pentru că este pe același stil cu mine. Și la vestimentație, și la comportament, și la temperament, și așa mai departe. Și este un familist convins, am văzut cum se comportă cu copiii lui și este foarte, foarte tare ca om. Și ea (Antonia, n. red) este mai înaltă ca el, adică nu are nicio treabă. În momentul în care se înțeleg extrem de bine și se completează, înălțimea nu mai are nicio importanță!”, a explicat Roxana de la ”Puterea Dragostei” pentru wowbiz.ro

De altfel, fostă concurentă de la ”Puterea Dragostei”, recunoaște faptul că relația foarte bună dintre cei doi, o face să îi placă și mai mult de artistul la care ar visa să îi facă un copil.

”Se potrivesc de minune, se înțeleg perfect, Alex Velea chiar e material bun de tată”, a mai completat Roxana de la ”Puterea Dragostei”.