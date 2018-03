Bombă în lumea fotbalului! Messi și-a anunțat retragerea: “Din păcate…“

Lionel Messi are 30 de trofee cucerite cu Barcelona şi, incredibil, dar adevărat, nici unul cu naţionala mare a Argentinei! În CV-ul său figurează doar un Mondial U-20 câştigat în 2005 şi un aur olimpic în 2008. La prima reprezentativă însă, Messi a ratat cele trei şanse la glorie:

*Finala Mondialului din 2014, pierdută în faţa Germaniei.

*Finala Copei America pierdută în 2015 cu Chile după penalty-uri.

*Finala Copei America pierdută în 2016 cu Chile după penalty-uri.

După ultimul eşec, Messi s-a retras temporar de la naţională, însă, ulterior, a fost convins să revină după o campanie în cadrul căreia argentinienii au ieşit pe străzi. Acum însă, potrivit Digi Sport, Messi e hotărât să-şi ia adio de la naţională, dacă nu va câştiga Mondialul din 2018.

“Am plâns de multe ori după astfel de meciuri, după finale pierdute, pentru ceea ce însemnau şi pentru că nu puteam transforma în realitate visul unei ţări. Cele trei finale au fost nişte lovituri dure. Faptul că am ajuns în trei finale nu ne-a ajutat deloc. Din păcate, depindem de rezultate. Simţim că, dacă nu vom fi campioni acum, nu vom mai avea o altă şansă. Îmi imaginez fiind în acel meci (finala – n.r.), să-l câştig şi să pot ridica cupa deasupra capului. E un vis pe care mereu l-am avut şi care devine tot mai puternic la fiecare Cupă Mondială. Vreau să spun oamenilor că sperăm să fie o Cupă Mondială grozavă, că dorinţa mea e aceeaşi ca a lor şi că vom putea trăi ceva similar cu experienţa de neuitat din 2014. Ridicarea trofeului e visul tuturor. Dar simţim că, dacă nu câştigăm Cupa Mondială în Rusia, singura cale va fi să renunţăm la echipa naţională. Se va cere ca tot grupul de jucători să plece de la naţională. Am observat peste tot dorinţa oamenilor ca Argentina să facă o Cupă Mondială bună pentru mine. Adevărul e că e impresionant. În multe părţi ale lumii, lumea aşteaptă ca Argentina să fie campioană pentru mine”, a mărturisit Messi.