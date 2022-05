Botezul fiului Andreei Ibacka și al lui Cabral, întrerupt de un incendiu! „Când a bubuit sărăcia aia…”

Astăzi, Andreea Ibacka și Cabral au trăit unul dintre cele mai frumoase momente din viaţa lor, dar în acelaşi timp şi o sperietură destul de mare. După ce l-au creştinat pe mezinul familiei, un incident neașteptat a avut loc. Aproape de curtea prezentatorului TV a izbucnit un incendiu de proporții.

Petrecerea de botez a micuțului Tiago, fiul lui Cabral și al Andreei Ibacka, a fost întreruptă de un incendiu din curtea vecină. Vedeta de la ProTV a publicat pe pagina sa de Instagram câteva imagini. Din fericire nimeni nu a păţit nimic, însă proprietarii casei au avut de suferit în urma incendiului. Aproape totul a fost distrus de flăcări.

Mai mult, în momentul izbucnirii incendiului caravana închiriată pentru marele eveniment a fost uşor avariată.

„Când a bubuit sărăcia aia a aruncat în sus cu nu știu ce e ăsta, plastic”, a spus Cabral pe Instastory.

Ce spun Cabral și Andreea despre cel de-al doilea copil al familiei

Cu câteva luni în urmă, cuplul Ibacka s-a arătat foarte fericit de venirea pe lume a celui de-al doilea copil. Chiar dacă Namiko, fetița lor, le-a adus multe provocări, Tiego a reușit să-i uimească.

„Mă gândeam că la al doilea copil nu mă mai poate surprinde nimic deoarece am trecut prin toate etapele, prin toate emoțiile și va fi foarte ușor. Ei bine, nu a fost așa, Tiago a avut câteva probleme cu colicii, mai grave decât au fost prima dată la Namiko”, a spus Cabral.

„Sunt zen. Am ajutor pe timpul zilei. Tura de noapte îmi revine pentru că alăptez. Eu am antrenamentul nopților pierdute. Dar atunci când se mai liniștiseră apele, am luat-o de la capăt. Sunt mai liniștită, mai calmă și mai răbdătoare decât oricând. Îmi dau seama că micuțul n-are nicio vină. Atunci am toată răbdarea”, a spus şi Andreea Ibacka.

Sursă foto: Instagram