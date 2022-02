Braun merge din vară în „Gruia”: „Păi ce dacă pleacă? Eu mă bucur că a semnat cu CFR!”

Fundașul dreapta al FC Botoșani, Christopher Braun, va evolua din sezonul viitor pentru CFR Cluj. Intrat în ultimele șase luni de contract cu gruparea moldavă, jucătorul de 30 de ani a semnat cu campiona, urmând a ajunge în „Gruia” din vară. Până atunci, Braun va rămâne la dispozția FC Botoșani.

,,E un pas înainte pentru că CFR e un club mare, toată lumea şi-ar dori să joace pentru ei. Sunt fericit că voi face parte din echipă în sezonul viitor, aşa că abia aştept tot ce urmează şi sunt foarte fericit şi mulţumit, dar deocamdată sunt la Botoşani şi vreau să mă bucur de ultimele 6 luni aici. Acest punct valorează cât trei puncte pentru că săptămâna trecută am luat 3 puncte, acum unul şi suntem foarte aproape de obiectivul nostru, accederea in play off, aşa că acest punct e de aur. A fost presiune pe mine pentru că ştiam că toată lumea e cu ochii pe mine dacă voi face un pas greşit, mă vor judeca, dar la final nu m-a afectat. Încă joc pentru Botoşani, aşa că voi da totul ca să ne ajungem obiectivele”, a declarat Christopher Braun, la finalul jocului cu CFR Cluj de luni din Liga 1, meci încheiat cu scorul de 1-1.

Marius Croitoru, antrenorul lui FC Botoșani, a declarat că nu regretă că-l va pierde din pe Christopher Braun. Tehnicianul a spus chiar se bucură că a reușit să aducă un nou jucător în Liga 1 care să aibă calitățile necesare pentru a face pasul la o echipă cu pretenții mai mari.

„Păi ce dacă Braun pleacă la CFR? Eu mă bucur că a semnat cu CFR, mă bucur că nu m-am înșelat când l-am adus. Mă bucur că echipele mari transferă jucători de la noi, chiar dacă pleacă gratis. Fotbaliști sunt destui! Trebuie să ai timp și inteligența necesară să-i descoperi. Eu am alte probleme, nu de a găsi jucători”, a declarat Marius Croitoru,