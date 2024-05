BANC | „Bulă, lasă-te de fumat și de băut!”

Dragă cititorule, CANCAN.RO și-a pregătit un banc de nota 10. Bulă și Ștrulă au o conversație tare haioasă. Spor la râs și voie bună!

– Bulă, lasă-te de fumat și de băut!

– De ce, Ștrulă?

– Pentru că fumatul scurtează viața cu 2 ore pe zi. Iar băutul, cu 3 ore pe zi.

– Da, dar recordul este altul: Munca scurtează viața cu 8 ore pe zi!

Alte bancuri cu Bulă

Bulă către Ștrulă

Strulă către Bulă:

– Oare ce face acum cel mai prost om din lume?

– Vorbește cu mine!

Poftiți la masă!

– La masă, poftiţi la masă domnule Bulă, spuse gazda, după care adaugă: vă deranjează dacă suntem 13 la masă?

– Nu, atâta vreme cât aveţi 12 porţii.

Mama lui Bulă stătea de vorbă la cofetărie cu două vecine

Mama lui Bulă stătea de vorbă la cofetărie cu două vecine. Subiectul: cât de mult câștigă copiii lor.

Prima:

– Vasile, băiatul meu, a ajuns mare chirurg și are atât de mulți bani încât a făcut cadou o mașină unui prieten de-al lui.

A doua:

– Gheorghiță al meu a ajuns mare avocat și are atâția bani încât a făcut cadou un apartament unui prieten de-al lui.

Mama lui Bulă:

– Bulă al meu n-a învățat nimic, nu s-a ales nimic de el, e șomer și se droghează. Și, colac peste pupăză, e și homosexual. Norocul lui că are doi amanți, unul doctor și unul avocat, care i-au făcut cadou o casa și o mașină.