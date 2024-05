BANCUL ZILEI | O decizie dificilă

Bancul zilei! În această dimineață, vă mai încântăm cu un banc savuros. Dragi cititori, CANCAN.RO vă prezintă un banc menit să vă aducă zâmbetul pe buze. Ești gata de distracție? Spor la citit!

Iată ce glumă vă propunem astăzi:

Acum că te-ai însurat unde o să stați?

E greu să ne decidem.

De ce?

Pai părinții lu nevastă-mea de la Ialomița vor să ne mutăm la Iași la părinții mei și părinții mei vor să ne mutăm la Ialomița la socrii mei.

Alte bancuri savuroase

Banc cu iepurașul la farmacie:

Iepurașul: Aveți morcovi?

Farmacistul: Nu, iepurașule, aici este farmacie.

A doua zi, iepurașul: Aveți morcovi?

Farmacistul: Ți-am spus ieri că nu avem!

A treia zi, iepurașul: Aveți morcovi?

Farmacistul: Dacă mai întrebi o dată, te lipesc pe perete!

A patra zi, iepurașul: Aveți cuie?

Farmacistul: Nu.

Iepurașul: Aveți morcovi?

Banc cu polițistul și oglinda:

Un polițist găsește o oglindă pe jos și o ridică.

Polițistul: Uite, o poză cu mine!

Merge la șeful lui și îi arată oglinda.

Șeful: Dă-mi să văd. Aoleu, poză cu mine!

Banc cu elevul și tema la matematică:

Profesorul: Ionel, de ce nu ți-ai făcut tema la matematică?

Ionel: Pentru că am avut un vis.

Profesorul: Un vis? Ce vis?

Ionel: Am visat că am plecat în vacanță și am uitat să-mi fac tema!

