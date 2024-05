Bancul finalului de weekend | “Iubire, am născut gemeni”

Bancul zilei! Pentru a încheia săptămâna cu voie bună, vă mai încântăm cu un banc savuros. Dragi cititori, CANCAN.RO vă prezintă un banc menit să vă aducă zâmbetul pe buze. Ești gata de distracție? Spor la citit!

Iubire, am născut gemeni. Băiatul 3.200, fetița 2.800

Poate întâi o luăm pe fetiță, apoi pe băiat când iau salariul luna viitoare

Bă tu ești prost?

Păi mai am 30 de milioane toți banii.

E greutatea lor la naștere.

Se oferă următoarea problemă de matematică: „Ana are 10 portocale. Mănâncă 5 dintre ele. Câte îi mai rămân?”.

Românul specialist în nutriție: „Nu e ok că mănâncă 5 portocale. E prea mult!”

Românul conspirativ: „De unde are Ana 10 portocale? Le-a furat!”

Românul frustrat: „Bine că mănâncă ca nesimțita 5 portocale și alții nu au nici măcar o prună”

Românul lăudăros: „Ce să spun! Are 10 portocale. Eu am 15 kiwi și nu vin să mă dau mare pe aici”

Românul naționalist: „Merele nu-i mai plac?!”

Românul agramat: „E multe. S-ă dea și la alți”

Românul, de pe un cont fals: „Du-te dracu Ano! Proasto!”

Românul specialist în medicină: „Bine, bine, are portocale. Dar s-a vaccinat?”

