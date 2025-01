BREAKING | Daniel Tomșa, un tânăr de doar 23 de ani, a fost ucis în Ajunul Bobotezei

Tragedie fără margini chiar în fața Mănăstirii ”Sfinții Trei Ierarhi”, din localitatea Ieud, județul Maramureș! Mai mulți tineri s-au luat la bătaie, iar la un moment dat conflictul a degenerat. Unul dintre ei a scos cuțitul și i-a atacat pe ceilalți. Daniel Tomșa, în vârstă de 23 de ani, și-a pierdut viața din cauza rănilor grave. Alți trei băieți implicați, cu vârste de 20 și 22 de ani, au fost răniți și transportați de urgență la spital.

Duminică, 5 ianuarie, chiar în Ajunul Bobotezei, un tânăr de 23 de ani și-a pierdut viața, în urma unui scandal monstru. Tânărul, alături de alți trei prieteni, s-a luat la bătaie cu alți patru indivizi, cunoscuți în localitate ca fiind consumatori de droguri, potrivit anchetatorilor.

Citește și: Cauza morții lui Maris Dascaliuc. Jurnalistul s-a stins din viață la doar 41 de ani

Daniel Tomșa avea toată viața înainte. Tânărul de 23 de ani locuia în localitatea Botiza și era frizer. Era foarte pasionat de ceea ce făcea. Avea chiar și un site, unde clienții își puteau face rezervări online.

Părinții victimei sunt distruși de durere. Veniseră din Franșa special pentru a petrece sărbătorile alături de fiul lor, însă acum se pregătesc să îl conducă pe ultimul drum. Daniel Tomșa ar fi căzut la mijloc în măcelul care a avut loc, chiar în apropierea Mănăstirii ”Sfinții Trei Ierarhi”, din localitatea Ieud, județul Maramureș.

Din păcate, băiatul nu a mai avut nicio șansă. Un localnic a povestit că a auzit strigătele de ajutor ale celor patru tineri răniți, așa că a mers la fața locului. Înainte să moară, Daniel i-a cerut p gură de apă.

„Doi au strigat: ‘Adu apă’, am dus. Când am ajuns am crezut că au sărit în pârâu, erau doi jos. Zic: ‘Tu al cui ești?’ Că era cu sânge pe mână. Zice: ‘Dă-mi o gură de apă’”, a declarat martorul la Antena3 CNN.