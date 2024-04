BREAKING NEWS | A murit celebrul transgender Naomi

Naomi s-a stins din viață, în cursul serii de vineri, 19 aprilie 2024. Anunțul trist a fost făcut de Antonela, o prietenă apropiată, pe rețelele de socializare. Cântăreața transgender se afla în comă, într-un spital din Germania. Mesajul prietenei sale se regăsește mai jos, în articol.

În urmă cu doar câteva zile, apărea informația potrivit căreia artista transgender se afla în spital, în comă. Apoi, au apărut speculații potrivit cărora artista ar fi decedat. A ales să părăsească țara în urmă cu șase ani. Ani la rând, a cucerit scena românească. De pildă, în anul 2014, ajungea în finala Eurovision România. În data de 25 aprilie, Naomi avea să împlinească vârsta de 47 de ani.

Naomi se afla în comă, într-un spital din Dortmund. Despre această situație a vorbit Antonela, o persoană care îi era apropiată. Ar fi trebuit să se întâlnească în România, dar nu a mai luat contact cu artista. Apoi, a primit vestea că celebrul transgender se afla în spital. Totodată, când a discutat cu Antonela, ar fi avut o „voce destul de sănătoasă” și că vorbea coerent.

De asemenea, Antonela a precizat că Naomi a avut o viață „tristă, plină de neajunsuri”, confruntându-se cu transfobie și injustiții sociale.

„Este în comă într-un spital din Dortmund, Germania. Din păcate, starea ei este una foarte gravă. Se luptă între viață și moarte. Nu știm care a fost cauza reală, medicii trebuie să știe mai bine. Ultimele mesaje și ultimele telefoane când am vorbit au fost lunea trecută. Ne înțelesesem să vină în România, dar după aceea nu am mai aflat nimic despre ea. Ieri am primit această veste, toate gândurile mele pozitive merg spre ea. Stabilisem o întâlnire în țară, chiar stabilisem și datele, doar că după aceea s-a întrerupt brusc legătura. Mi se părea destul de ok la voce, avea o voce destul de sănătoasă, vorbea destul de coerent. Este destul de în vârstă, trece de 50 de ani, vârsta își spune cuvântul. Viața ei foarte tristă, plină de neajunsuri, transfobie și tot felul de injustiții sociale au dus la tot felul de presiuni psihice”, a declarat Antonela pentru Spynews.