Celebrul transgender Naomi luptă între viață și moarte! Se află în comă, într-un spital din Germania

Naomi, celebrul transsexual – artist, compozitor și cântăreț din România – criticat pentru aparițiile sale controversate, dar și pentru orientarea sa sexuală, se află în stare critică într-un spital din Germania. În urmă cu o zi, pe contul personal de Instagram al lui Naomi a fost publicată o fotografie în care acesta apare pe un pat de spital, intubat la aparate și cu perfuzii în mână.

Naomi Moldovan se află internat într-un spital din Germania

Unul dintre prietenii acestuia a făcut postarea în numele artistului transgender: „Naomy, sper ca Dumnezeu să te salveze. Sunt prietenul lui Naomy. E în comă de ieri”, este mesajul publicat la secțiunea de InstaStory.

Antonela, prietena cea mai bună a transsexualului, a mărturisit că Naomi se află în stare gravă într-un spital din Dortmund – Germania. Cântăreațul transgender se luptă între viață și moarte, însă nu se cunosc motivele pentru care a ajuns în această stare. Femeia a povestit că – în urmă cu doar câteva zile – stabilise cu prietenul ei să revină împreună în România, însă de atunci nu a mai știut nimic de el.

„Este în comă într-un spital din Dortmund, Germania. Din păcate, starea ei este una foarte gravă. Se luptă între viață și moarte. Nu știm care a fost cauza reală, medicii trebuie să știe mai bine. Ultimele mesaje și ultimele telefoane când am vorbit au fost lunea trecută. Ne înțelesesem să vină în România, dar după aceea nu am mai aflat nimic despre ea. Ieri am primit această veste, toate gândurile mele pozitive merg spre ea. Stabilisem o întâlnire în țară, chiar stabilisem și datele, doar că după aceea s-a întrerupt brusc legătura.

Mi se părea destul de ok la voce, avea o voce destul de sănătoasă, vorbea destul de coerent. Este destul de în vârstă, trece de 50 de ani, vârsta își spune cuvântul. Viața ei foarte tristă, plină de neajunsuri, transfobie și tot felul de injustiții sociale au dus la tot felul de presiuni psihice”, a declarat Antonela pentru Spynews.