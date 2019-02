Breaking news | Executorii l-au somat pe Marcel Toader să predea apartamentul + cele două mașini!

Marcel Toader trăiește ultimele clipe în apartamentul unde s-a scris istoria amoroasă cu Ana Maria Ferencz, Gabriela Cristea și Maria Constantin. Omul de afaceri falimentar a primit o nouă somație să predea cheia apartamentului, dar și a celor două autoturisme, în caz contrar, pe 1 martie se va trece la evacuarea forțată. (Citește și: Marcel Toader a petrecut Crăciunul alături de mama sa și s-a gândit la Maria Constantin: ”Așa merge relația în continuare!”)

În casa părintească de la Constanța ar putea ajunge Marcel Toader în doar câteva zile. În luna octombrie, fusese înstiințat că are la dispoziție 30 de zile ca să elibereze apartamentul. Marcel nu pare că s-a grăbit să-și strângă lucrurile, iar de frica plângerii penale pe care asociatia de proprietari vrea s-o facă, lichidatorul judiciar îl șomează acum pe Marcel Toader să părăsească imobilul. Lichidatorul i-a oferit în somație un termen de 10 zile să predea cheile apartamentului, dar și a două autoturisme.

„Marcel nu are bunuri personale, apartamentul în care noi am locuit este luat pe una dintre firmele lui. Maşinile sunt toate pe firme„, spunea Gabriela Cristea. „Dacă munca mea e atât de minimă, încât să creadă lumea că eu m-am folosit de banii ei, me aculpa, da, m-am folosit de banii ei, care e problema„, declara Marcel Toader.

(VEZI AICI: ŞOC PENTRU MARCEL TOADER! INTRUŞI I-AU INTRAT ÎN CASĂ ŞI I-AU UMBLAT ÎN LUCRURI! ARE LEGĂTURĂ CU DIVORŢUL!)

Chiar și așa, cu falimentul firmei declarat, dacă până pe 1 martie nu-și predă bunurile, lichidatorul amenință cu demararea procedurilor de evacuare forțată. Marcel Toader a ajuns în această situație din cauza neplății întreținerii. Marcel n-a mai plătit întreținerea de peste patru ani, iar datoriile acumulate sar de 40 mii lei, cu tot cu penalizări. Culmea, în acești ani, Marcel susține că a investit în apartament cât ar fi trebuit să achite la întreținere.

„În 2014 ne-am apucat să-l renovăm, am investit în el vreo 10 mii euro. Banii nu provin doar din cântările Mariei pentru că la vremea respectivă nu avea la fel de multe cântări. Banii proveneau din anumite terenuri pe care le-am avut eu, chiar și persoanele care l-au renovat pot spune cine l-a plătit. O să vin cu probe și dovezi că eu am avut bani când Maria a venit în casa asta„, susținea omul de afaceri.

Dacă de Gabi Cristea a scăpat momentan, Marcel Toader nu pare să reușesască la fel si cu asociatia de proprietari.

(NU RATA: REACȚIA LUI MARCEL TOADER, DUPĂ CE GABRIELA CRISTEA A VORBIT DESPRE DIVORȚUL LOR ȘI L-A ACUZAT DE VIOLENȚĂ: „NUMELE MEU TE RELANSEAZĂ ÎN LUMINA REFLECTOARELOR!”)