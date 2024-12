BREAKING | Tatăl lui Nick Rădoi a murit. Milionarul a aflat vestea tragică după ce a ieșit din operația pentru cancer

Momente grele pentru Nick Rădoi! Tatăl milionarului s-a stins din viață, iar el a aflat vestea tragică la câteva ore după ce a ieșit din operație. Afaceristul din America suferise a șasea operație după ce îi recidivase cancerul. Acesta se află în continuare în spital, dar speră să se pună pe picioare pentru a putea merge la înmormântarea părintelui său, care va avea loc în Los Angeles.

Recent, Nick Rădoi a dezvăluit că tatăl său a murit, iar el nu a putut să îi fie alături în ultimele momente pentru că se afla în spital. Totuși, milionarul a precizat că este bucuros deoarece frații lui au fost lângă părintele lor când s-a produs decesul.

„Plecarea în veșnicie a tatălui meu, doresc și o să-ți spun câteva cuvinte! Mă bucur că frații mei au fost lângă el în ultimele clipe și lângă mama mea. Eu, din păcate, am fost în spital. Luni seară, am avut a 6-a operație și marți tatăl meu a decedat! Eu sunt încă în spital, dar înmormântarea va fi în Los Angeles și voi participa și eu. Dumnezeu mă va face bine să fiu acolo!”, a declarat Nick Rădoi pentru Click!

Citește și: Nick Rădoi, declarații halucinante, după ce favoritul lui a câștigat America! O pulverizează pe Kamala: ”Asta ar fi adus!”

Nick Rădoi a avut o relație specială cu tatăl său și consideră că a fost un adevărat exemplu pentru el și pentru frații său. De la el, a învățat tot ceea ce știe. Așadar, milionarul a mărturisit că vrea să îi aducă un ultim omagiu.

Putea sta cu tine de vorbă ore întregi despre politică, plus că era un tată și un soț iubitor! Este un exemplu pentru noi trei frați, Nick, Peter și Bill. Am învățat de la el cum să muncim și să fim devotați, independenți și să facem totul cu mâna noastră. A fost un om pe care nu puteai să-l oprești din muncă, nu avem decât să luăm lucruri bune în viață de la el. Fie ca viața lui devotată de familie să inspire pe mulți în viața ce va urma! Ei, părinții mei, sunt un exemplu pentru noi!”, a mai spus milionarul.

Atunci când a aflat vestea tragică despre tatăl său, Nick Rădoi se afla în spital. Milionarul fusese operat pentru a șasea oară. În vara anului trecut, afaceristul a fost diagnosticat cu cancer colon. Atunci, medicii i-au descoperit o tumoră de 9 cm, chiar în timpul unei banale operații de apendicită.

Nick Rădoi a trecut prin momente grele după aflarea diagnosticului. A făcut multe operații și ședințe de chimioterapie. Boala și-a pus amprenta și pe fizicul lui. Milionarul a slăbit 40 de kilograme.

„Am pierdut, în șase luni cât am stat mai mult prin spitale, 40 de kilograme. Ca și regim alimentar nu am voie fast-food deloc. Nu mai am voie decât mâncare gătită acasă, naturală, alimente cât mai naturale. Folosesc și niște medicamente naturale, pe lângă chimioterapie, și foarte multă vitamina C, ca să-mi revin și să-mi readuc puterea în corp”, a povestit Nick Rădoi pentru sursa menționată mai sus.