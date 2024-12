I-a recidivat cancerul! Nick Rădoi, din nou pe masa de operație: ”Lucrurile s-au schimbat la 180 de grade”

Nick Rădoi are parte de o perioadă dificilă, din cauza problemelor de sănătate cu care se confruntă. Omul de afaceri a luat o pauză de la aparițiile publice, pentru că a dus o luptă împotriva cancerului. Acum câteva luni se bucura că a învins nemiloasa boală, însă totul a luat o turnură neplăcută pentru că are nevoie de o altă operație. Ce spune afaceristul despre situația grea prin care trece?

Nick Rădoi va ajunge din nou pe masa de operație, pentru că boala cumplită, cu care s-a luptat multă vreme, s-a întors. Acesta anunța, acum câteva luni, că a învins cancerul la colon și era foarte fericit pentru acea veste. Doar că, la scurt timp, boala s-a întors.

Afaceristul a dezvăluit că are nevoie de a șasea operație, însă speră că totul va fi bine. Este optimist și crede cu tărie că se va vindeca. Nick Rădoi se roagă ca aceasta să fie ultima intervenție chirurgicală prin care trece, apoi totul să intre pe făgașul normal.

A luat și o pauză de la aparițiile publice în tot acest timp, cât a dus o bătălie împotriva cancerului. Acesta este de părere că Dumnezeu i-a oferit o lecție grea, în urma căreia a învățat multe lucruri frumoase. Viața lui s-a schimbat total de când luptă cu boala, însă are încredere că totul va fi bine.

CITEȘTE ȘI: Nick Rădoi, declarații halucinante, după ce favoritul lui a câștigat America! O pulverizează pe Kamala: ”Asta ar fi adus!”

„Am slăbit fără să vreau, dar aia e. (…) S-au mai întâmplat multe, nu prea am mai intrat în emisiuni pentru că sunt un pic ocupat cu viața mea personală. Lucrurile s-au schimbat la 180 de grade în viața mea. Dumnezeu m-a trecut prin aceste lucruri ca să realizez multe lucruri frumoase. Am realizat ce e mai important în viață, lucrurile au mers ok.(…)

Am învins boala și s-a reîntors, este a șasea operație care va fi săptămâna ce vine. (…) Am fost ok, am fost negativ, a apărut din nou, voi fi ok, voi fi negativ, cred că o să fie ultima operație pe care o voi face și nu îmi e frică de nimic pentru că îl am pe Dumnezeu”, a spus Nick Rădoi, la Xtra Night Show.