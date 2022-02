Brian Austin Green și Sharna Burgess așteaptă primul lor copil împreună. Anunțul bebelușului vine o lună după ce fosta soție a actorului, Megan Fox, și-a anunțat logodna cu Machine Gun Kelly.

Profesionista Dancing With the Stars a dat vestea cea mare după ce a plecat în vacanță în Hawaii cu actorul din Beverly Hills 90210 , care are trei copii cu fosta soție Megan Fox și un fiu adolescent dintr-o relație anterioară.