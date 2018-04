Brigitte, decizie radicală după ce i-a transmis un mesaj acid presupusei amante a lui Ilie Năstase

Brigitte Năstase a părăsit în această dimineață România. Cu câteva minute înainte să se urce la bordul avionului care a dus-o la mii de kilometri distanță de problemele din mariajul cu Ilie Năstase, bruneta a făcut publică o imagine, care a fost însoțită de un mesaj.

În urmă cu puțin timp, Brigitte Năstase a plecat din țară spre Franța. În timp ce aștepta să se îmbarce în aeronavă, ea a postat o fotografie pe care e un mesaj trist scris alb pe fond negru. Imaginea a fost însoțită de hashtag-urile: „#isuseviu #gloriemielului #amin”.

„Am învățat că înfrânt nu sunt când am dureri în inimă, nici când îmi curg lacrimile pe obraz. Deoarece adevăratele înfrângeri sunt atunci când refuz să mă ridic din starea mea. Un luptător adevărat nu pierde niciodată, el merge din putere în putere, pentru că din el curge sângele regal al cerului. Dacă sunt doborât, am să mă ridic înapoi, victoria o am în Iisus Hristos.” este mesajul scris pe poza postată în această dimineață de Brigitte pe pagina ei de Instagram.

Brigitte Năstase a plecat la Paris împreună cu fiica ei. Vedeta a făcut publică și o poză cu frumoasa adolescentă, pe care a scris că vor merge la Disneyland. Iar din imaginile publicate până acum pe rețelele de socializare, ea a lăsat să se înțeleagă faptul că Ilie Năstase nu o însoțește în această vacanță. Decizia ei vine după ce în urmă cu trei zile, Brigitte i-a transmis un mesaj dur presupusei amante a soțului ei.

Fanii îi sunt alături în aceste momente brunetei și mulți i-au spus câte o vorbă bună.

„Foarte frumos! Din inima pentru inima tuturor”, „Te apreciez pentru ceea ce faci, dar încearcă sa fii constanta in alergarea ta pe acest pământ, iar ca o femeie înțeleapta, lasă lucrurile sa le rezolve cine trebuie. Nu e ok ca tu care tot amintești de Dumnezeu, sa te balacaresti peste tot, asta nu-i place lui Dumnezeu 100%. Pentru ca văd la tine când nu mai poți și îți e greu alergi la Dumnezeu, când îți e bine ești în club, ce zici e ok? Nu cred. Încearcă sa fii constanta și ai sa vezi cum toate lucrurile se vor schimba de la sine”, „Dumnezeu stie ce-i in sufletul tau. El nu te va lasa niciodata” sunt trei dintre mesajele lăsate de prietenii virtuali.