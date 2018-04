Brigitte Năstase, mesaj dur către presupusa amantă a lui Ilie! M-am hotarât să vă mărturisesc experiența dezastruoasă”

După ce în ultima perioadă scandalul dintre Brigitte și Ilie Năstase ține prim planul știrilor mondene, soția fostului mare tenismen nu a mai suportat situația tensionată și a răbufnit printr-un mesaj dur adresat tinerei reporterițe pe care o acuză ca ar fi avut o idilă cu soțul ei. (CITEȘTE ȘI:BRIGITTE NĂSTASE, MĂRTURISIRE ȘOCANTĂ DESPRE FAMILIA LUI ILIE NĂSTASE)

În urmă cu câteva minute, Brigitte Năstase a răbufnit la adresa presupusei amante a soțului ei. Soția fostului sportive a postat pe contul ei de pe o rețea de socializare un mesaj impulsiv.(CITEȘTE ȘI: BRIGITTE ȘI ILIE NĂSTASE, BĂTAIE ÎN PLINĂ STRADĂ!)

”M-am hotarât să vă mărturisesc experiența dezastruoasă cu care mă confrunt de câteva zile, pentru că știu că în aceeași situație se află multe soții înșelate. Nu a fost de ajuns faptul că trauma sufletească la care am fost supusă m-a făcut să mă exteriorizez nedemn de mine, copiii mei au citit și văzut la televizor o mamă disperată, desi am încercat să le păstrez întotdeauna o imagine a mea de femeie demnă, dar astăzi văd că această fătucă, cu o vârstă de trei ori mai mică decât a soțului meu, foloșeste strategii interlope de a se propulsa în media și de a-mi știrbi prin acuze false imaginea. Am acasă o mama bolnavă de inima, care văzând știrile cu supozițiile vehiculate și-a înrăit starea de sănătate, pâna unde și cât să mai suport??? Chiar trăim într-o lume atât de viciată, unde cele ce preacurvesc pot în halul asta să încerce să facă pe victimele???E chiar perioada în care fariseii l-au răstignit pe REGELE nostru Isus nevinovat.Astăzi, simt o mică parte din crucea lui! Dumnezeu să te binecuvânteze, Denisa Dumitras!”, a fost mesajul lui Brigitte Năstase.

PRESUPUSA AMANTĂ A LUI ILIE NĂSTASE A DEPUS OFICIAL PLÂNGERE LA POLIȚIE!

Scandalul dintre Brigitte Sfăt și presupusa amantă a lui Ilie Năstase a ajuns la un alt nivel. După ce tânăra reporteriță ar fi fost terorizată cu SMS-uri, informație pe care CANCAN.RO, SITE-UL NR. 1 DIN ROMÂNIA, a publicat-o, în exclusivitate, AICI, războiul s-a mutat la Poliție.(CITEȘTE ȘI: PRIMA REACȚIE A LUI ILIE NĂSTASE, DUPĂ CE BRIGITTE A DEZVĂLUIT CINE E AMANTA LUI)

Conform unor surse de maximă încredere, tânăra, în vârstă de 24 de ani, s-a prezentat, zilele trecute, la o secție de Poliție din Capitală, acolo unde, după îndelungi discuții cu câțiva agenți, ar fi formulat, în mod oficial, o plângere.(NU RATA, AICI: PRESUPUSA AMANTĂ A LUI ILIE NĂSTASE A DEPUS OFICIAL PLÂNGERE LA POLIȚIE! MOTIVUL…)