Brigitte și Ilie Năstase s-au certat din nou. Se împăcaseră după ce bruneta a anunțat că divorțează de fostul mare tenismen, însă acum se pare că despărțirea lor e definitivă. Brigitte a susținut că Ilie are o amantă, iar acum s-au bătut în plină stradă. Ilie a tras-o de păr pe Brigitte.

„Am depus iar actele de divort. Pe mine nu ma intereseaza o ecuatie cu mai multe necunoscute. Nu ma intereseaza barbatii care au 30 de amante si o sotie care ar trebui sa il astepte acasa cuminte. Eu nu pot sa traiesc cu mai multe femei in spate.

Imi doresc sa fiu fericita.

Acum patru zile ne-am impacat. In timpul asta am intretinut relatii sexuale. Nu era totul bine! El are o alta relatie de vreo doua luni. Am pus detectivii sa il urmareasca. Am gasit mesaje.

Eu vreau sa realizez ceva in viata mea. Am doi copii, trebuie sa trag, sa muncesc. Mi-am pus tot sufletul in magazinul meu.

Noi avem o relatie in care vorbim mult. Avem momente de sinceritate, mi-a povestit totul despre fata asta.

Peste tot pe unde ma duc ma gandesc ca poate mai e inca una.

Azi am bagat iar divortul.

Ieri la pranz. Dupa ce ne hotarasem ca ne iubim, ca suntem impreuna. Pana cand am ajuns eu la restaurant, seful de sala i-a anuntat. Am crezut ca merita sa mai dau o sansa. Am fost o fraiera si am crezut. Imi spunea ca ma iubeste si plangea. El a venit la mine! El stie adevarul. El mi-a promis ca nu mai face nimic. M-a pus sa ii inchid Instagramul si Facebook-ul, iar eu am crezut ca o sa fie bine!

Am innebunit si am vazut negru. M-am comportat foarte urat! Eu nu sunt asa!

L-am impins eu. Voia sa fuga, stia ca vin. Ea a fugit.

Am fost penibila. Sunt penibila. Sunt o proasta! Am 41 de ani si nu am invatat nimic din viata asta. De un an de zile am vrut sa o terminam si nu m-a lasat. L-a amenintat pe cel cu care eram, l-a hartuit. De ce nu e egalitate? Ilie e mai valoros decat mine. Fara el nu as fi fost nimic.

De la mine a plecat si s-a dus cu aia”, a povestit Brigitte la Teo Show.