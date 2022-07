Brigitte, declaraţii despre împăcarea cu Florin Pastramă: „M-am rugat 4 săptămâni cu lacrimi”

Brigitte şi Florin Pastramă formează din nou un cuplu, după ce bruneta a anunţat în urmă cu câteva săptămâni, foarte sigură, despărţirea de partenerul său. Cu toate acestea, cei doi şi-au mai dat o şansă de dragul anilor petrecuţi împreună, dar şi a momentelor frumoase pe care le-au trăit. Fosta soție a lui Ilie Năstase a povestit recent cum a avut loc împăcarea cu Florin.

Brigitte şi-a dorit întotdeauna să îşi construiască o familie, iar alături de Florin Pastramă se pare că, într-un final a reuşit acest lucru. Deşi relaţia lor a fost presărată cu despărţiri, certuri, împăcările au fost de fiecare dată frumoase şi i-au unit şi mai mult.

În cadrul unui interviu recent, bruneta a povestit cum a reuşit să treacă peste despărţirea de soţul său şi cine a ajutat-o în tot acest timp.

„Atunci când ești credincios și îți dorești asta din suflet și mai ales când ești căsătorit în fața lui Dumnezeu, nu are cum să nu te ajute Domnul Iisus astfel încât să îți asculte rugăciunile mai devreme sau mai târziu. Eu am crezut întru totul în Domnul Iisus că îmi va aduce soțul acasă cu o inimă curată și Domnul Iisus a lucrat, nu oamenii.

Eu am stat, m-am rugat timp de 4 săptămâni cu lacrimi, cred că i-am spălat picioarele Domnului Iisus cum a spălat femeia care a turnat mirul de alabastru. Așa mă și închipuiam. I-am cerut Domnului să lucreze la inima lui Florin, la mintea lui și să mă vadă așa cum mă vede Domnul Iisus”, a declarat Brigitte pentru Ego.ro.

Brigitte a ţinut să precizeze totodată faptul că Florin, soțul ei, a fost influențat de câțiva oameni, în momentul în care s-au despărţit: „Foarte mult a contat faptul că pe Florin l-au influențat oamenii. Foarte mult a contat că toți bărbații care erau, mai ales unii dintre ei chiar credincioși, îi spuneau că eu sunt un om foarte rău și că îl umilesc, că nu este bine să mai fie cu mine, că merită mai mult. Foarte mulți oameni l-au influențat, pe mine nu m-a influențat nimeni, eu am stat doar pe genunchi. Eu știu ceea ce îmi doresc de la viața asta, eu știu cât de binecuvântată și de fericită am fost când Florin a fost lângă mine.

Domnul mi-a arătat că este bărbatul care este pentru mine, ceea ce am nevoie. Nu acum, mi-a arătat printr-o încercare pe care am avut-o mai demult și am înțeles lucrul acesta. Acum, puteam să merg oriunde, am slăbit 12 kilograme, am posibilitatea să mă duc în Franța, dar nu am vrut să merg”.

Ce spune Florin Pastramă despre împăcarea cu Brigitte

Florin Pastramă a fost discret în toată această perioadă şi nu a dorit să vorbească despre neînţelegerile care au existat în relaţia lor.

Cu toate acestea, bărbatul a povestit cum a reuşit să îşi împace soţia: „Făceam 3 ani de la căsătorie. Am pus mâna pe telefon: La mulți ani, iubirea mea! Vreau să te văd, vreau să vorbim. Bineînțeles că, dacă noi suntem copiii Domnului, Brigitte a zis: Da, nicio problemă, spune la ce oră și ne vedem! Împăcarea noastră a durat câteva minute”.