Brigitte Năstase a izbucnit în lacrimi la TV! Răspunsul ei când a fost întrebată dacă a fost lovită de soțul său, Ilie Năstase

Brigitte Năstase a făcut noi dezvăluiri despre relația pe care a avut-o cu motociclistul Cătălin Cazacu în timpul mariajului cu Ilie Năstase. În timpul declarațiilor, fostul model a început să plângă și a spus motivul pentru care a izbucnit în lacrimi. “Pe 29 noiembrie am vrut să mă omor” este una dintre mărturisirile cu care soția lui Ilie Năstase a șocat în cadrul interviului.



Brigitte a izbucnit în lacrimi la TV! Răspunsul ei când a fost întrebată dacă a fost lovită de soțul său, Ilie Năstase

Invitată în cadrul emisiunii XNS, moderată de Dan Capatos, Brigitte Năstase a vorbit despre căsătoria ei cu fostul tenismen, dar și despre momentele de cumpănă traversate în ultima perioadă. Cu o zi înainte de pronunțarea divorțului de Ilie Năstase, focoasa brunetă a declarat: “Am avut relații intime cu Ilie până în august anul acesta”.

“Da, am fost îndrăgostită de Cătălin. (…). Eu am plecat de acasă în martie. (…). Din dragoste, trimiţi unui bărbat poze (n.r.: poza cu ea goala). Da, m-am îndrăgostit foarte tare de el. Am plecat de acasă în martie. Eu am un apartament pe nordului şi m-am mutat acolo. Cătălin a fost foarte corect, mi-a spus că în chestia asta sunt singură şi că noi nu avem o relaţie cum ar trebui pentru că eu sunt măritată. Eu l-am întrebat înainte ce vrea să fim. Eu eram foarte îndrăgstotiă. Prietenele mele îmi spuneau că sunt un pont pentru el. am pus detectivii pe urma lui. El mă înşela cu alta, am aflat după trei zile. La început mie nu îmi plăcea deloc de el. Nu aveam de unde să-l cunosc. Eu am crezut în el.

Ilie devenise obserdat de Cazacu. (…). Mie îmi vine să plâng, sunt o persoană emotivă; plâng pentru mine, nu pentru cineva anume. (…). Ilie nu a vrut să divorțeze în noiembrie. (…).

Eu am început să mă operez, am început să am o obsesie. Făceam asta când pleca el. Noi, în Timişoara, aveam un cerc comun cu care ieşeam, luasem bilete de 1 mai la mare. În prima zi, a fost ok şi la un moment dat, prietena mea l-a văzut că o pupa pe una pe gât. M-am certat cu el. Seara l-am sunat pe Ilie şi i-am spus că am greşit, am recunoscut relaţia. A venit Ilie a doua zi. Nu am mai vrut să vorbesc cu respectivul. M-a sunat el apoi să îmi spună că l-a ameninţat Ilie că îl distruge, că nu ştiu ce. Am fost amici, dar el şi-a făcut o altă relaţie. Viaţa a mers mai departe aşa aiurea. Era pentru prima dată când întâlnisem altă bărbat. În iunie, am mers undeva unde era şi Cătălin, a fost un scandal foarte mare, nu a fost bine”, a povestit Brigitte Năstase în cadrul emisiunii “Xtra Night Show”.

La un moment dat, focoasa brunetă a fost întrebată de Dan Capatos: “Te-a lovit, te-a bătut Ilie (n.r.: Ilie Năstase)?”, iar ea a evitat să ofere un răspuns concret, spunând: “Nu intru în amănunte. Nu a avut o reacție foarte bună, nu a reacționat bine”.

În cadrul interviului, Brigitte Năstase a mărturisit că problemele în mariajul cu fostul tenismen au început în 2016: “În septembrie, am fost singura la Viena, m-am trezit singură pe un pat de spital…singură, fără persoana care ar fi trebuit să mă susţină. A fost o prietenă cu mine (…).



În momentul în care urcam pe masa de operaţie la Viena, singură, el tăia o panglică aici în Otopeni în ziua în care m-am operat. (…). Mi-am făcut o reevaluare a vieții și mi-am dat seama ca degeaba trăiesc, degeaba muncesc, dar până atunci n-am gândit așa”.

Brigitte şi Ilie Năstase au anunțat că divorțează la începutul lunii martie, dar actele au expirat

Brigitte şi Ilie Năstase s-au căsătorit civil pe 17 iunie 2013 la Timișoara. Ceremonia religioasă a avut loc pe 9 iunie 2013, iar petrecerea s-a desfășurat la Poiana Braşov. La nuntă le-au fost alături peste 300 de prieteni. Relaţia lor a fost presărată cu numeroase scandaluri, despărţiri şi împăcări. In trecut, fostul tenismen a fost casatorit cu Amalia Năstase. Ei au anunţat separarea în prag de Valentine’s Day în 2010, după 13 ani de relaţie şi 7 de căsnicie. Amalia și Ilie Năstase au împreună doi copii.