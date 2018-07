Brigitte Năstase își face piscină: ”Fac pe inginerul șef!”

Și-a construit o casă de vis, iar acum Brigitte Năstase își face piscină! Bruneta a angajat o echipă de muncitori care îi ascultă ordinele îndeaproape. (Reduceri mari la jocuri PC )

Brigitte Năstase s-a pus pe treabă! Vedeta și-a angajat o echipă de muncitori pentru a construi piscina mult visată. Soția lui Ilie Năstase știe foarte bine ce-și dorește așa că muncitorii i-au ascultat ordinele îndeaproape. Atât vedeta cât și echipa de muncitori așteaptă cu sufletul la gură terminarea lucrărilor.

”Îmbin utilul cu plăcutul. Fac pe inginerul şef. Din prima zi în care am început lucrarea au spus că i-am disperat. Abia aşteată să scape de mine. Am avut noroc că am avut loc şi mi-am făcut piscină.”, a mărturisit Brigitte Năstase în cadrul unei emisiuni TV.

Brigitte Năstase va pleca în Italia în vacanță

Brigitte Năstase va pleca și într-o vacanță binemeritată. Că doar după muncă vine și… răsplata!

"Plec în Italia cu copiii şi în rest am o casă la Timişoara şi un apartament la mare şi mergem acolo.", a mai spus Brigtte Năstase.