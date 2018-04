Brigitte Năstase, soția tenismenului Ilie Năstase, nu a trăit mereu în lux și nici nu a avut parte întotdeauna de o viață îndestulată. Vedeta și-a adus aminte de un capitol extrem de neplăcut din viața ei. Brigitte Năstase a remememorat momentele când a fost bătură de fostul ei soț. Leziunile suferite de Brigitte au fost destul de serioase, iar ea a ajuns atunci la spital.

Brigitte Năstase a povestit despre bătăile indurate pe când era casătorita cu primul soț. Brigitte a fost măritată cu timișeanul Ovidiu Torj, care a fost implicat în mai multe dosare penale, unul chiar pentru proxenetism.

„M-a bătut foarte tare. Am avut hematom pe splină și fisură pe craniu. Am fugit, am fost și m-am ascuns, am fost la spital. El a spus că nu și-a dat seama. Și eu am răspuns obraznic pentru că unica mea armă este gura. M-a lovit cu capul, el a fost luptător. M-am ascuns doua săptămâni. A fost foarte greu și am umblat foarte mult la biserici și la mânăstiri”, și-a adus aminte Brigitte Năstase.