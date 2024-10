Brigitte Pastramă, la un pas de tragedie din cauza unui șofer „Era cât pe ce să mor”

Brigitte Pastramă a fost la un pas de tragedie! Vedeta a povestit prin ce clipe de coșmar a trecut în timp ce se afla la volan, iar un alt participant la trafic, aproape că a cauzat un accident mortal. Se pare că, respectivul a aruncat pe geam un recipient gol care i-a tăiat anvelopa.

Brigitte își ține urmăritorii la curent cu tot ceea ce face. Recent, vedeta le-a povestit fanilor ei că a fost la un pas de tragedie în trafic, dar și ce s-a întâmplat.

Vedeta a postat pe Instagram un story în care relata incidentul. Se pare că, un bărbat dintr-o altă mașină a aruncat un recipient gol, iar anvelopa lui Brigitte a fost tăiată de acesta. Situația se agravează, pentru că ea se afla pe autostradă și avea 110km/h în momentul acela.

Brigitte a povestit prin ce momente grele a trecut în căsnicia cu Ilie Năstase. Vedeta a simțit nevoia să se răzbune pe fostul ei soț pentru că ar fi descoperit că ar fi fost înșelată când era bolnavă.

Vedeta a vrut să afle cine era femeia cu care Ilie Năstase a vorbit, așa că a pornit căutările. Brigitte Pastramă a făcut rost de numerele de telefon pe care le apela fostul ei soț, iar așa a pregătit câteva dovezi pentru divorț.

Brigitte a fost sunată de o femeie în dimineața în care a plecat de la o emisiune, moment în care a fost jignită. Bruneta s-a speriat și a înregistrat totul.

„În momentul în care eu eram bolnavă de tumori și în momentul în care eu eram soția lui Ilie Năstase am descoperit că soțul meu pe vremea aceea mă înșela cu cineva, nu știam cu cine. După ce m-am operat în Viena, unde am fost singură, am simțit că trebuie să mă răzbun. Nu trebuia să fac lucrul acesta, dar am fost foarte plină de ură! Am cerut toate detaliile ale numărului de telefon al lui Ilie, care este același număr pe care îl are și acum și am subliniat toate numerele de telefon cu care el vorbea de foarte multe ori”, a mărturisit Brigitte Pastramă, potrivit Click.ro.