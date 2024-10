Raluca Podea, amanta lui Ilie Năstase?! Brigitte Pastramă nu a mai putut răbda: „Am simțit că trebuie să mă răzbun”

Raluca Podea a fost amanta lui Ilie Năstase? Brigitte Pastramă a făcut dezvăluiri neașteptate, după ce judecătorii i-au dat ei dreptate! Vedeta nu a mai putut să se abțină și a simțit să se răzbune, dar a preferat să stea departe de scandal! A trecut prin momente de coșmar când avea probleme grave de sănătate. Vă prezentăm detalii incredibile!

Brigitte Pastramă a povestit prin ce momente grele a trecut în căsnicia cu Ilie Năstase. Vedeta a simțit nevoia să se răzbune pe fostul ei soț pentru că ar fi descoperit că ar fi fost înșelată când era bolnavă.

Vedeta a vrut să afle cine era femeia cu care Ilie Năstase a vorbit, așa că a pornit căutările. Brigitte Pastramă a făcut rost de numerele de telefon pe care le apela fostul ei soț, iar așa a pregătit câteva dovezi pentru divorț.

Brigitte Pastramă a fost sunată de o femeie în dimineața în care a plecat de la o emisiune, moment în care a fost jignită. Bruneta s-a speriat și a înregistrat totul.

„În momentul în care eu eram bolnavă de tumori și în momentul în care eu eram soția lui Ilie Năstase am descoperit că soțul meu pe vremea aceea mă înșela cu cineva, nu știam cu cine. După ce m-am operat în Viena, unde am fost singură, am simțit că trebuie să mă răzbun. Nu trebuia să fac lucrul acesta, dar am fost foarte plină de ură! Am cerut toate detaliile ale numărului de telefon al lui Ilie, care este același număr pe care îl are și acum și am subliniat toate numerele de telefon cu care el vorbea de foarte multe ori”, a mărturisit Brigitte Pastramă, potrivit Click.ro.

Brigitte Pastramă, mesaj pentru Raluca Podea

Brigitte Pastramă susține că s-a simțit hărțuită, mai ales pentru că Raluca Podea se mutase în apropiere de ea și ar fi spus lucruri false în presă. Vedeta a vrut să stea departe de scandal, în ciuda celor întâmplate.

„Acum, însă, am fost târâtă într-un scandal în care m-am simțit batjocorită! S-a mințit despre mine foarte mult, a ajuns să spună că noi eram prietene. Nu am cum să fiu prietenă cu o persoană de care am auzit că ar fi avut o relație cu cel care mi-a fost soț. Eu am auzit multe lucruri pe care mă abțin ca să le spun pentru că aș târâ niște nume pe care nu vreau să le târăsc din anturajul soțului meu”, a mai spus vedeta.

Vedeta i-a transmis Ralucăi Podea un mesaj. Brigitte Pastramă a ținut să spună că trebuia să se gândească la ea, la sufletul ei, mai ales pentru că era bolnavă și a trecut printr-un divorț greu la acea vreme.

„Trebuia să se gândească la sufletul meu, eram bolnavă de tumori, am doi copii care erau mici atunci, și am trecut și printr-un divorț. Dumnezeu face pe fiecare să plătească după faptele lui. M-a hărțuit non stop până în momentul în care am plecat din țară! Ea să nu uite că Dumnezeu e Sus și va plăti până când sufletul meu va fi eliberat! El știe că eu nu am știut la Ferma că ea avea o relație cu Florin, eram închiși acolo fără Internet, fără telefoane. Florin mi-a zis că ea e șoferul lui! E păcatul lui Florin dacă a mințit nu al meu! Ea mi-a făcut rău, nu eu ei”, a mărturisit Brigitte Pastramă.

Brigitte Pastramă susține că ea nu știa că aceasta a avut o relație cu Florin Pastramă, asta pentru că el nu i-a spus nimic despre vreo poveste de dragoste, ci susținea că era șoferul ei.

