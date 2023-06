Brigitte Pastramă, mărturisiri cu ochii în lacrimi! Bruneta a vorbit despre actuala soție a lui Ilie Năstase: „A știut ce era cel mai nociv”

Brigitte Pastramă și Ilie Năstase au format pentru o lungă perioadă un cuplu. Cei doi s-au căsătorit în anul 2013, iar după cinci ani de mariaj au ajuns la divorț. Deși era îndrăgostită până peste cap de fostul tenismen, bruneta nu a avut o viață prea ușoară alături de el și asta din cauza fostei soții a acestuia. Recent, Brigitte a dezvăluit calvarul prin care a trecut și a vorbit și despre actuala parteneră a lui Ilie Năstase, Ioana.

În cadrul unei emisiuni, Brigitte Pastramă a mărturisită că o admiră pe Ioana Năsatse, actuala soție a fostului său soț. Bruneta o privește cu ochi buni pentru că aceasta a reușit un lucru de care ea nu a fost în stare. Mai exact, Ioana a putut scoate din viața soțului său toate fostele partenere ale acestuia și nu i-a permis niciuneia să îi tulbure liniște casei, lucru pe care Brigitte nu l-a putut face.

Soția lui Florin Pastramă a mărturisit, cu ochii în lacrimi, că pe vremea când era căsătorită cu fostul tenismen a trăit momente extrem de grele din cauza fostei soții a acestuia. Deși nu mai formau un cuplu, se pare că Ilie Năstase o prețuia destul de mult și chiar o punea deasupra lui Brigitte Pastramă, care îi era soție.

„Relația mea cu Ilie s-a terminat datorită faptului că întotdeauna el m-a pus pe locul trei și că tot timpul am fost călcată în picioare de fosta lui soție. Mai mult nu am îndurat. Ea l-a controlat și mă bucur că astăzi Ilie este cu o femeie care a știut să pună punct relației cu fosta soție. Eu am trăit un coșmar cu fosta soție, dar pentru că Dumnezeu m-a învățat să fiu smerită, am acceptat. Până la urmă nebunul se încrede în om și înțeleptul în Dumnezeu.

De câte ori eram în contradicție cu ea, eu mergeam la biserică și mă rugam și Dumnezeu era de partea mea. Până la urmă, dacă s-a întâmplat un lucru bun în viața lui este faptul că femeia actuală a știut ce era cel mai nociv pentru ei și a știut să schimbe situația pe care nu am putut eu să o schimb. Până la urmă, omul ăsta merită să fie fericit, a știut întotdeauna să își protejeze copiii, și-a susținut copiii foarte mult. Eu în momentul în care m-am despărțit de Ilie, am stat departe de Ilie, ca să nu pățească și actuala lui ce am pățit eu cu fosta”, a declarat Brigitte, în cadrul emisiunii În Oglindă.

„Își punea verighetă cum aveam noi”

De asemene, Brigitte Pastramă a mai mărturisit că fosta soție a lui Ilie Năstase i-a făcut viața amară. Potrivit spuselor brunetei, aceasta a avut grijă să o denigreze în fața tuturor prietenilor bărbatului și să o excludă din toate cercurile pe care acesta le frecventa. Mai mult, Brigitte Pastramă a mai povestit că atunci când mergea cu Ilie Năstase la Roland Garros era pusă să aștepte în afara lojei, iar înăuntru intra fosta soție, care își punea pe deget o verighetă ca a ei.

„Am fost foarte batjocorită peste tot. Toți prietenii lui Ilie se fereau de mine și s-au ferit ani de zile, pentru că ea tot timpul m-a denigrat în fața lor. Eu niciodată nu am putut să am în București prietenii pe care Ilie i-a avut cu ea, pentru că ea m-a batjocorit în fața lor. Eu eram soția lui Ilie și ea stătea la masă cu prietenii lui.

Am avut atât de multe răutăți pe care le-am suportat. Eu eram soția lui Ilie, iar la Roland Garros stăteam afară din lojă, iar ea intra cu el și își punea verighetă cum aveam noi. Era o prostie ce mi se întâmpla, dar am suportat, pentru că am zis că e o încercare de la Dumnezeu și poate că El a îngăduit să fiu smerită”, a mai povestit Brigitte Pastramă.

