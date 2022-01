„Nu am fost scoși din grilă”

Contactată de reporterii CANCAN.RO, Brigitte Pastramă a vorbit fără ocolișuri despre scoaterea emisiunii de pe Antena Stars:

„Noi am avut un contract valabil până la sfârșitul anului. Din mai multe motive nu am mai dorit să-l prelungim. Inițial, a fost un contract de probă pentru anul 2020, iar, pentru că audiența a fost foarte mare, am semnat un contract pe un an întreg. Dar, din mai multe motive, eu am specificat de-a lungul acestei perioade că nu doresc să prelungesc acest contract.

Contractul a fost respectat până la capăt, așa cum a fost semnat, cu toate clauzele stipulate, dar noi nu ne-am mai dorit să mai continuăm. Nu am fost scoși din grilă!”, a povestit Brigitte Pastramă.

„Am căzut de acord cu trustul să continuăm cât este contractul și atât”

Brigitte a mărturisit că oboseala și-a spus cuvântul. Dar și câteva probleme financiare aveau să-i determine să ia această decizie:

„A fost destul de obositor, iar reality acesta implica toată familia. Se filma la mine acasă, la business-urile mele. Pe lângă asta, și din punct de vedere material, din cauza problemelor pe care le are Florin, banii pe care-i primea el erau luați de un birou de executori judecătorești și rămâneau foarte puțini bani.

Dar am muncit foarte mult, nu e vina lor, pentru că ei plăteau, dar banii nu ajungeau la sursă și atunci am căzut de acord cu trustul să continuăm cât este contractul și atât”, a mai adăugat Brigitte.