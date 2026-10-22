BRomania și producătoarea Alexandra Hash, ieșire la cafea. Business, pleasure, sau un pic din amândouă?

Ieșire cumințică la o cafea pentru Matei Dima, a.k.a. BRomania. Are 1 milion de followeri pe Instagram, dar oficial e tot single. Să nu-l condamnăm că încearcă din răsputeri să-și găsească o parteneră. De la despărțirea „amiabilă” de Fabiola, din septembrie 2025, a trecut mai bine de un an și BRo e în continuare în căutări. A avut o vară mega fierbinte, cu niște fete delicioase pe plajă, dar mai mult de o noapte-două se pare că n-au rezistat. Iată-l pe BRomania, surprins de CANCAN.RO undeva pe Beller, și nu singur. De data asta nu e nimic sexy în jur și, surprinzător, asta e de bine!

BRomania reia căutările și castingul pentru o nouă parteneră long-term pe o un vibe mai chill, la o cafea. Fata care îl însoțește e cât se poate de decentă, poartă niște baggy jeans, un blazer, un hanorac roz și adidași tot pe roz, asortați cu hanoracul. E blondă, tânără, frumoasă și are o privire de om care a citit mai multe cărți decât prevede programa școlară, așa că suntem tentați să declarăm că de data asta Matei Dima a găsit ceva demn de apelativul „wife material”.

Ei bine, tânăra care îl însoțește la cafeluță este nimeni alta decât Alexandra Hash, sora lui Mikey Hash. Ea însăși e tot din branșă, e CEO la Vidra Productions, de meserie producător de film și a colaborat deja cu BRo la câteva proiecte. Teambuilding 1 și 2 (cel mai recent film cu BRo), dar și filmul Situationship. Ei au mai apărut împreună, însă într-un cadru strict profesional, la lansări de film, de exemplu AICI la lansarea filmului Tati Part-Time. Dar mereu e loc de mai bine, nu-i așa?

Alexandra Hash fost producător executiv și pentru filmul Candidatul Perfect, sau pentru Dragoste la Țară. Evident, Alexandra e orientată pe job, dar nu strică niciodată o cafeluță, nu-i așa? Și BRo e atât de amuzant și de cute…

El fiind un adevărat prinț al mondenului românesc, era și normal să mai reducă intensitatea date-urilor și să găsească o fată care nu vrea să-și afișeze neapărat trupul, ci vrea să se ridice la înălțimea prestigiului unui partener ca BRo. Partener care e pe val, și-a lansat al doilea film din seria Teambuilding și e în plină campanie de promovare. Contul său de Instagram e plin de postări de marketing cu el la diferite cinematografe, iar fanii se bucură.

Cât despre Matei, el pare relaxat, are niște haine de zici că acum a ieșit din „man cave”-ul lui. Gata cu furișările în miez de noapte, direct la cuibușorul lui de nebunii, însoțit de domnișoare cu picioare foarte lungi și pantaloni foarte scurți, cum s-a întâmplat AICI. Sau cu interogatoriile la dublu, cum a pățit AICI, la un white party în Loft Mamaia. Burlacul pare să se fi cumințit.

La ieșirea din cafenea, BRomania nu se poate abține, și fiind în spatele fetei, analizează puțin mai atent felul în care merge, pentru că privirea lui e ațintită spre posteriorul domnișoarei. Mai mare declarație de dragoste nici că se putea. Nici ei nu-i displace BRo, pentru că zâmbește foarte frumos la ieșirea din cafenea, probabil la una din glumele lui Matei, sau și-o fi amintit alte detalii din trecutul lor, din colaborările anterioare. În orice caz, combinația este 👌. Nu se știe încotro au luat-o, dar clar sunt pe drumul cel bun! GG, BRo!

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