Bucureștenii, sfătuiți să evite deplasările. Pericolul anunțat de meteorologii Accuweather pentru următoarele 3 zile

Situație delicată în Capitală! Specialiștii îi avertizează pe bucureșteni să evite deplasările în următoare 3 zile. Meteorologii Accuweather au anunțat pericolul cu care se confruntă românii în această perioadă. Află, în articol, toate detaliile!

În ultima perioadă, bucureștenii s-au confruntat cu o vreme capricioasă, trecând de la temperaturi scăzute la maxime sufocante. Mai mult decât atât, zilele trecute, furtunile au măturat străzile în mai multe zone din Capitală. Ei bine, când credeau că au trecut fenomenele extreme, românii au de înfruntat acum o altă problemă. Anunțul legat de pericolul car îi așteaptă a fost făcute de meteorologii Accuweather.

Anunțul făcut de meteorologii Accuweather este legat de calitatea aerului. Mai exact, specialiștii au transmis că situația nu este deloc una bună și i-au avertizat pe bucureșteni să evite deplasările în următoarele 3 zile.

Potrivit informațiilor oferite de meteorologii Accuweather, sâmbătă, 7 iunie, Indicele de Calitate a Aerului (ICA) atinge 84, duminică (8 iunie) valoarea lui ajunge la 97, iar luni (9 iunie) va fi 88. Astfel, specialiștii au fost nevoiți să tragă un semnal de alarmă.

Problema legată de poluare în Capitală nu este deloc una nouă. În 2024, Garda Națională de Mediu a efectuat multiple controale la Primăria Capitalei, aplicând sancțiuni de 1,2 milioane de lei. La acea vreme, comisarul general Andrei Corlan declara că Bucureștiul nu are un plan integrat de calitate al aerului.

„Garda de mediu a desfășurat, anul trecut, multiple controale la Primăria Capitalei, pentru că noi încă nu avem un plan integrat de calitate al aerului. Am însumat aproape 48.000 de controale. Am avut un plan de acțiune strictă a calității aerului în București-Ilfov la finalul anului trecut, unde în doar o lună am aplicat sancțiuni de 1,2 milioane de lei, însă controlul reprezintă o jumătate din abordarea problemei, pentru că sancționează absența unei soluții sau descurajează practici nelegale prin reacția promptă a Gărzii Naționale de Mediu, care nu mai este un secret.

Partea cealaltă de aproximativ 85% care înseamnă trafic plus încălzire rezidențială, nu poate fi rezolvată decât printr-un set de politici publice locale, printr-un plan integrat de calitate a aerului, pentru că noi, așa cum am spus, încă nu-l avem și faptul că de la Comisia Europeană, în condiția în care noi aveam termen până pe 31 octombrie, nu am primit nicio scrisoare, ar trebui interpretat ca un răgaz în care noi să ne mobilizăm și să conștientizăm că avem această poluare la nivelul întregului București”, a declarat Andrei Corlan, comisar general al Gărzii Naționale de Mediu, la începutul acestui an.