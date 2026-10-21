București, în top 3 orașe în care nu ar fi bine să locuiești. Unde spun experții că ar fi traiul mai bun

București, în top 3 orașe în care nu ar fi bine să locuiești. Unde spun experții că ar fi traiul mai bun
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Ce oraș din România este preferat în locul Bucureștiului / Sursa foto:pexels
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Bucureștiul se află în top trei orașe europene în care nu este recomandat să te muți, potrivit unui clasament realizat de un specialist în călătorii. Deși Capitala României poate fi atractivă pentru turiști și oferă numeroase oportunități profesionale, viața de zi cu zi vine la pachet cu provocări importante. În schimb, un alt oraș din țară este prezentat drept o alternativă mai bună pentru cei care își doresc un trai confortabil.

Să vizitezi un oraș pentru câteva zile este diferit de a-ți construi acolo o viață. Dincolo de obiectivele turistice și de restaurantele populare, locuitorii trebuie să facă față cheltuielilor lunare, traficului, transportului public și problemelor legate de infrastructură. Aceste aspecte pot influența considerabil calitatea vieții, mai ales pe termen lung.

Ruben Arribas, cofondator al platformei Gamintraveler, a realizat un clasament cu 17 orașe europene în care mutarea ar putea să nu fie cea mai inspirată decizie. Lista nu reprezintă un verdict universal, ci atrage atenția asupra dificultăților pe care oamenii le pot întâmpina după ce se stabilesc într-o anumită destinație.

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Bucureștiul ocupă locul al treilea în acest clasament, iar printre principalele dezavantaje menționate se numără traficul intens, transportul public care necesită îmbunătățiri, infrastructura învechită și poluarea aerului. Toate acestea pot transforma activitățile obișnuite într-o provocare pentru cei care locuiesc în Capitală.

Ce oraș din România este recomandat în locul Capitalei

Alternativa propusă de autor este Cluj-Napoca, un centru urban cunoscut pentru comunitatea sa de studenți, dezvoltarea sectorului tehnologic și mediul favorabil inițiativelor antreprenoriale.

Orașul din Transilvania atrage numeroși tineri și specialiști care caută oportunități profesionale și un stil de viață dinamic. Deși costurile pot fi ridicate, acestea sunt puse în balanță cu avantajele oferite de comunitate și de mediul profesional.

Cluj-Napoca poate reprezenta o opțiune interesantă pentru tinerii profesioniști, angajații din domeniul tehnologiei și nomazii digitali. Totuși, alegerea depinde de bugetul, prioritățile și așteptările fiecăruia.

Sursa foto: Pexels

Lista completă cu orașele și alternativele

Mai jos poate fi consultată lista completă a celor 17 orașe europene în care mutarea ar putea să nu fie cea mai bună alegere, alături de alternativele recomandate pentru un trai mai bun.

Napoli (alternativa: Bologna)
Sofia / Plovdiv
București / Cluj-Napoca
Atena / Salonic
Tirana / Priştina (Kosovo)
Marsilia / Montpellier
Minsk (belarus) / Riga (Letonia)
Belfast (Irlanda de Nord) / Cork (Irlanda)
Londra / Manchester
Paris / Lyon
Zurich / Basel
Oslo / Bergen
Stockholm / Malmö
Bruxelles / Anvers
Viena / Graz
Berlin / Leipzig
Barcelona / Valencia

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