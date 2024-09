Bunica Sanda și-a pierdut munca agonisită de-o viață după potopul din Galați. Ți se rupe sufletul: „Rămân fără nimic”

Inundațiile din Galați au lăsat mii de oameni fără case și fără munca de-o viață! Sunt 15 mii de sinistrați, iar foarte mulți dintre ei au rămas fără nimic după ce apa le-a distrus tot. Unii oameni nu mai au acoperiș deasupra capului, fiind nevoiți să doarmă pe unde apucă. Gospodăriile lor au fost devastate de inundații, iar animalele le-au murit. Bunica Sanda nu mai are nimic, casa ei fiind distrusă de ape. A reușit să fugă din calea dezastrului doar cu o sacoșă de haine.

Comuna Slobozia Conachi se numără printre cele mai afectate de puhoi. Inundațiile au devastat tot și i-au lăsat pe mulți oameni fără nimic. Bunica Sanda și soțul ei s-au ales cu gospodăria distrusă, după ce a fost luată de ape. Cel mai rău o doare pe vârstnică faptul că animalele ei au murit și nu a putut face nimic pentru a le salva.

Bunica Sanda a izbucnit în lacrimi, pentru că nu-și imagina că poate pierde totul într-o clipă. Și-a privit cu tristețe gospodăria distrusă de ape, toată munca ei de-o viață luată de inundații. A reușit să salveze doar o sacoșă cu acte și niște haide ude, în rest nimic.

„Sunt persoane duse acolo, să văd dacă vor mai găsi bani, că am avut nişte bani. Nu ştiu dacă mai sunt. De buletin nu ştiu nimic. Rămân fără nimic, suntem bătrâni”, a mai spus vârstnica.

Casele oamenilor au fost devastate de ploile torențiale. Inundațiile au distrus tot ce le-a stat în cale. Gospodăriile lor sunt pline cu apă, animalele lor au murit, iar camerele s-au umplut de apă. Bătrânii privesc triști la catastrofa care a avut loc în satul lor.

Fiica acestora spune că toate animalele au murit, în inundații. Apa a luat tot din calea ei și n-a mai lăsat nimic. Oamenii aveau câteva animale în gospodărie, iar acum nici acelea nu mai sunt.

Femeia a venit din Italia cu o zi înainte de nenorocire. Ea a fost salvarea părinților ei, pentru că i-a luat la timp din calea viiturii. În fracțiune de secundă, apa a distrus tot. Animalele au urlat ca-n filmele de groază, în timp ce-și dădeau ultima suflare.

„Când am ieşit în drum, deja apa intrase peste tot. Nu am avut timp să salvăm nimic. Dacă eraţi să auziţi animalele cum urlau, nu vă pot spune. Sfârşitul lumii a fost. Am stat pe pod cu ei”, a mai spus aceasta, potrivit sursei citate mai sus.