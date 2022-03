Este începutul unei noi ere la Kanal D: Bursucu, George Tănase și Viviana Sposub sunt „înrolați” în bătălia tronsonului matinal, pe care Antenele îl domină de mai bine de un deceniu. Adrian Cristea, alias Bursucu, a părăsit-o pe Teo și emisia de amiază, pentru a contura show-ul “Dimineața cu noi”. Adrian Cristea a vorbit, în exclusivitate pentru CANCAN.RO, despre anii de experiență în televiziune sub „egida” lui Teo, precum și despre modul în care percepe concurența cu Răzvan și Dani.

Bursucu pune accentul pe noua formulă în care este angrenat, alături de fosta concurentă de la “Bravo, ai stil!”, precum și de umoristul specializat pe sketch-uri și impersonări online, George Tănase, aspect care îl face pe Adrian Cristea să susțină că “Dimineața cu noi” nu are ca intenție „răpunerea” colosului “Neatza”.

“Ei sunt Răzvan și Dani, fac asta de atâția ani!”

Moderatorii de la Reșița au aniversat recent 14 ani de activitate la Antena 1, unde cifrele vorbesc de la sine, chiar dacă de multe ori, până la ora 10:00, publicul se împarte între Știrile Pro Tv și programul matinal de la Antena 1. După finalizarea primului buletin de știri al zilei, “Neatza” câștigă teren, însă acum pe piață și-a făcut debutul un nou competitor de la Kanal D. “Ancora” emisiei, Bursucu, se declară optimist, într-o manieră neutră, fără să amenințe „tronul” adjudecat de Răzvan și Dani.

“Cred că ține de energie, energia cu care tu vii într-un platou de televiziune. Toată lumea a făcut greșeala supremă de a se pune într-o concurență cu Răzvan și Dani.

Noi nu facem asta. Noi dăm Cezarului ce e al Cezarului, ei sunt Răzvan și Dani, fac asta de atâția ani, nu am venit aici să intrăm în concurență cu ei. Noi ne dorim să ne facem treaba noastră, există o piață largă, oamenii au de unde să aleagă, noi prezentăm un produs, oamenii decid dacă e bun sau nu. Nu poți să te bați cu un colos, tu vii și îți faci treaba ta!”, ne-a declarat, în exclusivitate, Adrian Cristea.

(NU RATA: LA CE SUPERSTIȚII NU RENUNȚĂ BURSUCU, DUPĂ 7 ANI CU TEO. PREZENTATORUL DE LA KANAL D ÎȘI DEZVĂLUIE „RITUALURILE” SECRETE)

“S-a făcut păsăroiu’ mare!”

Bursucu a vorbit și despre despărțirea de Teo Trandafir, alături de care a lucrat șapte ani la emisiunea de după-amiază, în calitatea de co-host. „Protejatul” lui Teo Trandafir explică în cel mai plastic mod desprinderea de “profesoara” sa.

“Eu am fost ca o păsărică. Știi cum e păsărica aia mică, o iei, o crești, ai grijă de ea, îi dai apă, s-a făcut păsăroiu’ mare. Și a venit momentul, deschizi geamul și îi zici să zboare. Gata, am stat, am învățat, am dădăcit, am avut răbdare, dar să te văd!”, a conchis Bursucu.

(CITEȘTE ȘI : BURSUCU, DEZVĂLUIRI DESPRE CEL MAI GREU MOMENT DIN VIATA SA: „N-A ŞTIUT NIMENI DIN SPATELE MICULUI ECRAN…” )

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.

Sursă foto: Instagram.com