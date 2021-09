„Bursucul” a început deja meciul cu Botoșaniul: „Va fi pe viață și pe moarte!”

Dan Petrescu își va începe cel de-al treilea mandat sâmbătă în deplasare cu FC Botoșani, partida contând pentru runda a VIII-a.

Ardelenii s-au încălzit pentru meciul cu moldovenii într-un amical pe care l-au tranșat la scor de tenis, 6-0, cu Gaz Metan Mediaș. Clujenii nu le-au dat nicio șansă medieșenilor, Dennis Rusu (min. 29), Debeljuh (min. 49), Deac (min.52), Cestor (min.56, 60) și Fica (min.70) punctând pentru o victorie incredibilă.

Rezultatul nu a avut însă darul de –l relaxa pe „Bursuc”, teehnicianul campioanei arătându-se îngrijorat de proporțiile scorului în perspectiva confruntării de la Botoșani.

„Cred că e prima oară într-un amical când câștig cu 6-0. A fost atitudine bună în antrenamente. S-au antrenat foarte bine, au jucat foarte bine, prima repriză echilibrată. Cei de la Gaz Metan a jucat foarte bine în prima repriză, după care au încercat să atace mai mult, iar noi am profitat de spațiile avute. Nu mă așteptam să bat cu 6-0, pentru că Mediaș nu e echipă chiar așa de slabă. Băieții au avut poftă mare de joc, chiar nu am ce să reproșez nimănui. Toți au jucat foarte bine, n-am ce să zic. Pe Culio și Bordeianu îi cunosc foarte bine, pe Boateng l-am studiat bine, e un campionat nou, nu îi va fi ușor. Nu am găsit ceva negativ. Da, și Burcă. A fost un alt lucru foarte bun. Pentru mine, săptămâna viitoare va fi cel mai rău rezultatul ăsta. Bați 6-0, vor crede băieții că le știu pe toate, iar la Botoșani va fi un meci pe viață și pe moarte contra unei echipe care sigur va fi în play-off și sigur se va bate la primele trei locuri”, a declarat Dan Petrescu, pentru CFR TV, după meci.

În disputa cu Gaz Metan, „Bursucul” a mizat pe Bălgrădean – Graovac, Burcă, Cestor, Fl. Ștefan – Nana Boateng, Bordeianu – Deac, Culio, Rusu – Debeljuh, formulă pe care în linii mari ar putea-o alinia și la meciul cu FC Botoșani.

Program etapa a VIII-a Liga 1

Vineri, 10 septembrie

ora 18:00 CS Mioveni – Chindia Târgovişte

ora 21:00 UTA Arad – Rapid

Sâmbătă, 11 septembrie

ora 18:00 FC Argeș – „U” Craiova 1948

ora 21:00 FC Botoşani – CFR Cluj

Duminică, 12 septembrie

ora 18:00 Gaz Metan Mediaş – FC Voluntari

ora 21:00 FCSB – Dinamo Bucureşti

Luni, 13 septembrie

ora 18:00 Farul Constanţa – Academica Clinceni

ora 21:00 Universitatea Craiova – Sepsi OSK