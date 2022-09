„Bursucul”, prudent înaintea duelului cu FC Ballkani: „Șansele sunt 50%-50%!”

Astăzi, de la ora 19:45, va avea loc FC Ballkani – CFR Cluj, confruntara urmând a conta pentru prima etapă a fazei grupelor Conference League.

Campioana României a intrat în faza grupelor fără vreun eșec suferit în timp regulamentar. După cum bine știți, băieții „Bursucului” au ieșit prematur din Champions League, din primul tur, după 0-0 și 2-2 cu Pyunik Erevan, pierzând contra armenilor la loviturile de departajare. Apoi, au venit un 3-0 și 1-1 cu Inter Scaldes, 0-0 și 1-0 cu Soligorsk și tot 0-0 și 1-0 cu Maribor.

„Orice echipă care intră pe teren vrea să câștige. Nu cred că există în grupele europene vreo echipă care să nu vrea să câștige. Nu poți să ajungi aici dacă nu ai valoare. În grupa noastră nu există echipe mici sau echipe mari, este o grupă echilibrată. Fanii, entuziasmul, felul în care joacă Ballkani mă fac să cred că va fi un meci foarte greu. Am urmărit mai multe meciuri, mi-a plăcut ce am văzut. Adversarul va da tot ce are mai bun, șansele sunt 50%-50%”, a declarat Dan Petrescu, la conferința de presă premergătoare acestui duel.

Adversara CFR-ului a început sezonul european împotriva celor de la Zalgiris Kaunas în Champions League. După un 1-1 pe teren propriu, în returul din deplasare kosovarii au fost învinşi de un gol marcat în minutele de prelungiri de lituanieni.

În debutul din Conference League, FC Ballkani a trecut în turul al doilea de la Fiorita, o formaţie modestă din San Marino, (n.r. 6-0, 4-0), după care, în următoarea rundă din Conference League, au fost meciurile cu Klaksvik, calificarea fiind obţinută la loviturile de la 11 metri. Ultimul hop înainte de a pătrunde în grupe a fost formaţia macedoniană Shkupi. Ballkani a câştigat cu 2-1 în deplasare şi 1-0 pe teren propriu. În urma acestui parcurs european, Ballkani şi-a asigurat prima prezenţă din istorie în grupele unei cupe europene.

În SuperLigă, CFR Cluj și-a amânat derby-ul cu FCSB, același lucru făcându-l și adversarii campioanei, care și-au reprogramat meciul de campionat pentru a fi la înălțime în acest meci.

Pariuri: FC Ballkani – CFR Cluj

X2 și 1-4 goluri – Cota 1.61

CFR Cluj câștigă oricare repriză – cota 1.62

Echipe probabile FC Ballkani – CFR Cluj:

FC Ballkani: Frasheri – Ar. Thaqi, Jashanica, Dellova, As. Thaqi – Emerllahu, Kuc – Gripshi, Korenica, Krasniqi – Rrahmani

CFR Cluj: Scuffet – Braun, Yuri, Burcă, Camora – Roger, Boateng, Cvek, Deac – Yeboah, Petrila