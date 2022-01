„Bursucul” se teme de moldoveni: „Va fi o diferență mică sau un egal!”

Dan Petrescu, antrenorul CFR-ului, a avut numai cuvinte de laudă pentru FC Botoșani și pentru antrenorul Marius Croitoru înaintea disputei de astăzi din „Gruia” din cadrul rundei 23 a Ligii 1.

„Buruscul” a spus că din punctul său de vedere, FC Botoșani ar putea să-și propună obiective mult mai îndrăznețe, chiar câștigarea titlului în Liga 1.

„FC Botoșani a fost mereu a fost un adversar incomod, au fost meciuri intense în ultimii ani, scoruri strânse. Posibil ca un mic detaliu să decidă meciul, va fi o diferență mică sau un egal. Se vor întâlni echipa care joacă cel mai bine acasă cu echipa care joacă cel mai bine în deplasare, Botoșani. Au pierdut doar cu FCSB, dar știți ce s-a întâmplat atunci. În acest sezon, cei de la Botoșani au schimbat placa. Sunt o echipă mult mai pragmatică, mai agresivă, joacă la rezultat. În plus, antrenorul lor face trei ani de când e la echipă, mai rar în România așa ceva. Are libertate, e un antrenor bun, are imaginație și a prins experiență. Pierd jucători importanți în fiecare an, dar reușesc să se acopere. Cred că au un scouting foarte bun. Formează jucători, apoi îi vând pe bani foarte buni. Ultimul exemplu este Racovițan, la fel e și Ongenda. Merită felicitări cei de la Botoșani. Cred că ar putea să aspire la mai mult cei de la Botoșani. Chiar și la primul loc, locul doi, dar nu știu dacă vor asta. Au condiții și jucătorii pentru a câștiga un campionat”, a declarat Dan Petrescu, la conferința de presă premergătoare duelului de astăzi.

După 22 de runde, ardelenii sunt pe primul loc cu 58 de puncte, în timp ce FC-ul ocupă locul 4 cu 37 de puncte. Indiferent de deznodământul duelului de astăzi din „Gruia”, atât CFR Cluj cât și FC Botoșani își vor păstra locurile în clasamentul Ligii 1.

CFR Cluj – FC Botoșani va începe la ora 20:00 și va fi în direct la Digi Sport, Telekom Sport și Look.