Burtica unei mame care a născut un bebeluș de 5 kilograme i-a șocat pe internauți. Toți se așteptau să nască gemeni

O mămică de 33 de ani i-a uimit pe internauți după ce a născut un băiat de 5 kilograme. Toți credeau, după pozele cu burtica, că va avea gemeni.

Jade Bayer, în vârstă de 33 de ani, l-a născut pe Ronny-Jay Fewtrell pe 5 aprilie, la Worcestershire Royal Hospital. Moașele au spus că este cel mai mare bebeluș pe care l-au văzut vreodată.

De asemenea, copilul era atât de mare încât nu se putea încadra în hainele nou-născuților și a fost îmbrăcat direct în ținute pentru copii cu vârste cuprinse între trei și șase luni.

Femeia a spus că burtica ei era mai mare chiar decât atunci când a fost însărcinată cu gemeni. ‘‘O mulțime de oameni glumeau că am din nou gemeni, pentru că m-am îngrăşat mai mult cu Ronny decât când am avut gemenii. Când s-a născut, a trebuit să cerem să îi verificăm din nou greutatea.”

”Cred că avea dimensiunea unui copil de patru luni. Nu s-a încadrat în niciuna dintre hainele de nou-născut sau pentru un bebeluş de 0-3 luni, a mers direct în haine de trei până la șase luni”.

Culmea, copilul a fost născut și cu o săptămână înainte de termen, datorită dimensiunii mari, potrivit Daily Mail.

”Se descurcă foarte bine acum, nu am reușit să-l cântăresc recent pentru că este dificil să obții un loc în clinici. Acum oamenii îl pot vedea, însă mulți dintre ei spun că este un copil mare și foarte greu. Dar este atât de calm, atât de fericit. Am alăptat la început, dar nu am reușit să îi ofer atât de mult cât cerea el.”

”A fost foarte șocant, deși ne așteptam la un copil mare, niciunul dintre noi nu se aștepta la asta. A fost destul de șocant să aflu că ar putea fi unul dintre cei mai mari bebeluși din Marea Britanie, dar moașa a spus că este cel mai mare avut vreodată pe cântarul ei.’‘

Sură foto: Profimedia Images