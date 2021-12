Cabral, dezvăluiri emoţionante din copilărie. Prin ce momente grele a trecut: „Am pornit în viață părăsit de tată”

Cabral este unul dintre cei mai apreciaţi prezentatori de la noi din ţară. Vedeta de la ProTV nu a avut o viaţă deloc uşoară, iar înainte să devină celebru s-a confruntat cu multe lipsuri. Recent, acesta şi-a deschis sufletul şi a povestit prin ce momente grele a trecut în copilărie.

Cabral este întotdeauna cu zâmbetul pe buze atunci când apare în faţa fanilor săi. Deşi în prezent trăieşte o viaţă la care mulţi nici nu visează, acesta mărturiseşte că nu a fost totul roz în trecutul său.

În cadrul blog-ului sau, Cabral le-a povestit oamenilor despre suferințele din trecut, care l-au marcat, dar peste care a reușit să treacă. Acesta a explicat faptul că a muncit din greu pentru a ajunge unde este astăzi.

Deşi tatăl său l-a părăsit la o vârstă fragedă, cea care l-a susţinut necondiţionat și l-a influențat să urmeze o carieră a fost femeia care i-a dat viaţă.

„Am învățat să muncesc, să gândesc, să cresc. Am pornit în viață părăsit de tată la doar câteva săptămâni de viață.

Cu o mamă de la țară, de la coada vacii, de la care am învățat că te poți ridica, poți învăța, poți alege orice carieră vrei tu… dacă ești dispus să muncești pentru asta. Și dacă ai încredere în tine”, a scris Cabral pe blogul său.

În acelaşi timp, prezentatorul TV a mai mărturisit că a avut foarte multe job-uri, până să îşi găsească drumul.

„Apoi eram patru suflete într-un apartament de două camere și ieșeam din casă încălțat cu singura pereche de mergători, niște tâlhari din ăia de la RoSprint… crăpați la încheieturi (…) Am descărcat TIR-uri cu cârca, am cărat moloz pe șantier, am schimbat roți, am sudat garduri, am fost paznic de noapte… am făcut orice mi-a venit la îndemână pentru a crește, pentru a mai face un pas.(…) Am avut încredere că pot. Și nu m-am oprit. Nu m-am dat bătut. N-am ascultat de „nu poți” și nici de ” , a mai povestit Cabral, în cadrul sursei menționate mai sus.

„Ai încredere în tine, trăiește fiind convins că poți face orice”

Mai mult, Cabral a ţinut să le spună celor care îl urmăresc faptul că nu s-a considerat niciodată un exemplu, însă îi sfâtuieşte pe toţi oamenii să aibă încredere în propria persoană.

„Nu m-am considerat niciodată un exemplu, pentru că nu sunt. Nu m-am dat exemplu, pentru că nu cred că merit. (…) Nu m-am arătat cu propriile degete… pentru că mi se pare că mi-aș arăta doar defectele. Dar dacă vreodată îmi ceri un singur sfat, o să-ți spun simplu: ai încredere. (…) Ai încredere în tine, trăiește fiind convins că poți face orice. Ai încredere în ce poți învăța, în ce poți construi, în ce poți realiza”, a mai dezvăluit Cabral, în cadrul sursei citate mai sus.

Sursă foto: Instagram