Cabral ia atitudine în scandalul „Delia nu vrea copii”. Ce a mărturisit prezentatorul de la PRO TV despre jurata de la Antena 1

Zilele trecute, Delia (40 de ani) a dezvăluit motivele pentru care nu își dorește să aducă pe lume un copil. Din acel moment, vedeta s-a trezit în mijlocul unui scandal de proporții. În acest context, Cabral (45 de ani), care are trei copii, și-a spus părerea cu privire la alegerea vedetei de la Antena 1.

Cabral are trei copii, pe Inoke (20 de ani), din prima căsnicie cu Luana Mitran, pe Namico (3 ani) și pe Tiago (un an), din actuala relație, cu Andreea Ibacka. Fiind un tătic experimentat și un personaj urmărit de o întreagă țară, prezentatorul de la „Sunt celebru, scoate-mă de aici” a luat atitudine și a spus care este părerea sa, în legătură cu scandalul „Delia nu vrea copii”:

„D. nu vrea să aducă pe lumea asta copii. Eu am trei. Copii, zic. Am vreun drept, am cel mai mic drept să comentez alegerea Deliei? Am cel mai mic motiv să deschid gura pe tema alegerilor ei? Aș mai avea vreo urmă de bun-simț dacă m-ar lua gura pe dinainte să-i comentez unui om, oricărui om, alegerile pe care și le ia? Nu. Pentru că sunt alegerile lui și dacă cineva începe să elucubreze pe marginea lor… ei bine, nu face altceva decât să-și arate micimea”, a transmis Cabral, pe rețelele de socializare.

Reacția lui Cabral, când a auzit că Delia nu vrea un copil: „Ar fi bine de tot să ne respectăm mai mult”

Zilele trecute, Delia a recunoscut, după ani în care a fost întrebată, care este realul motiv pentru care nu își dorește copii (VEZI AICI), cei care o urmăresc s-au împărțit în două tabere: pro și contra. Se pare că prezentatorul de la PRO TV a venit imediat vrea apărarea colegei de la Antena 1, spunând că nimeni nu are dreptul să-i judece alegerea de a nu deveni mamă.

„Probabil e interesant să ne dăm cu părerea despre alegerile de viață ale altor suflete. Dar interesant nu e neapărat normal la cap, decent sau de bun simț. Ar fi bine, mai ales pentru noi înșine, să ne judecăm unii pe ceilalți mai puțin… spre deloc. Și ar fi bine de tot să ne respectăm mai mult. Să ne respectăm între noi și să ne respectăm alegerile. Am învățat încă de mic, din familia mea de zdrăngăniți: cu cât pierzi mai mult timp bârfindu-i pe alții, cu atât mai puțin timp ai să te gândești la tine”, a transmis Cabral, pe rețelele de socializare.

