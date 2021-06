Luana, reacție violentă după ce Cabral a dezvăluit că Inoke a rupt legătura cu el. “Ne dorim să fim lăsate naibii în pace! Mi-am crescut singură copilul”

În urmă cu doar câteva zile, Cabral a dezvăluit că Inoke este supărată pe el și a ales să nu mai comunice cu tatăl ei. Declarațiile prezentatorului de la Pro TV au înfuriat-o pe Luana, prima lui soție, mai ales că tânăra are examenul de Bacalaureat în acest an.

Inoke este fiica lui Cabral din prima căsătorie, cu Luana. Aceasta are aproape 19 ani și nu vrea să mai aibă vreo legătură cu părintele ei. Dezvăluirea prezentatorului TV nu i-a picat deloc bine fiicei sale, mai ales că nu vrea să devină, sub nicio formă, persoană publică.

“Am depășit problema aceasta, mergem mai departe. În luna august o să spun mai multe, când o să plece fata în străinătate, la studii. Acum fata mai are două-trei săptămâni până la Bac, este o perioadă destul de dificilă. În loc să se ducă liniștită la examene, copiii o să o întrebe de ce a zis tatăl său în loc să vorbească despre materii. Copilul vrea să fie un om ca oricare altul, nu își dorește să fie disecat de lume. Ea ne-a rugat, de la vârsta de patru anișori, că nu vrea să apară în presă”, a declarat Luana, fosta soție a lui Cabral, potrivit impact.ro.

Luana, mesaj ferm pentru Cabral: “Să își asume ce vorbește!”

Totodată, Luana atrage atenția că a crescut-o singură pe Inoke și că tot ce își dorește este ca familia ei să fie lăsată în pace.

“Cabral să își asume ce vorbește. Pe noi toate lucrurile ne afectează, mai ales că ea are Bac-ul acum. Ne dorim să fim lăsate naibii în pace. Fata nu vorbește pentru că nu vorbește, nu vrea ea și are tot dreptul să fie cum vrea ea. Nici la ea, nici la mine nu mai scrie numele Ibacka, ne-am despărțit de acesta. Mi-am crescut singură copilul până acum. Că nu vorbește fata cu Cabral, asta este treaba lui, fiecare suferă de ceva. Văd că s-a născut de la nimic un întreg taifun, eu una nu am zis nimic de el ca să îi încurce sarcinile lui”, a mai precizat Luana.