Cabral și Inoke, fiica lui cea mare, au rupt legătura. “Sunt pe lista neagră!” Motivul pentru care nu-și mai vorbesc

Cabral și Inoke, fiica lui cea mare, nu-și mai vorbesc de o bună perioadă. Prezentatorul TV a dezvăluit că tânăra este supărată pe el și a ales să nu mai comunice cu tatăl ei.

Inoke este fiica lui Cabral din prima căsătorie, cu Luana. Aceasta are aproape 19 ani și nu vrea să mai aibă vreo legătură cu părintele ei. Prezentatorul de la Pro TV este de părere că fata s-a maturizat și nu mai are nevoie de un sfat de la tatăl ei, motiv pentru care a ales să păstreze distanța.

“Sunt pe lista neagră aici, la fata cea mare, că e supărată pe mine și nu comunicăm. Așa sunteți voi când sunteți… Are 18 ani, face 19. Nu sunt popular, nu sunt ce trebuie la casa omului. Da, știe, a aflat, că Andreea Ibacka este însărcinată. O să aflăm dacă are vreo reacție. E perioada aceea dificilă în viață…”, a declarat Cabral în emisiunea “Vorbește lumea”, de la PRO TV.

Cabral și Luana Ibacka au divorțat în 2005

Luana Ibacka a devenit soția lui Cabral în anul 2000. Blonda este cu 10 ani mai mare decât prezentatorul de la Pro TV și în timpul mariajului lor a apărut o fetiță, Inoke, care acum are aproape 19 ani.

“Am eu o preferinţă să fie bărbaţii mai tineri. L-am întâlnit pe Cabral la un casting, ne-am plăcut imediat şi am rămas împreună. În 2002 am rămas gravidă şi ne-am căsătorit când eram însărcinată. Aveam 36 de ani atunci. Ne-am iubit, dar, la un moment dat, ne-am dat seama că ne dorim altceva, n-are nicio legătură cu vârsta”, declara Luana în noiembrie 2018.

După divorț, Cabral și-a refăcut viața alături de actrița Andreea Pătraşcu, actuala Andreea Ibacka. Cei doi vor deveni din nou părinți în această toamnă. Cuplul mai are împreună o fiică, Namiko, care a venit pe lume la finalul lui 2018.