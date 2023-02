Cabral Ibacka nu s-a lăsat „țepuit”! Ce mesaj a primit prezentatorul TV: „Dacă vreodată mi s-a ițit pe sub nas vreo combinație…”

Zilnic, oamenii pot primi „țepe”, rămânând fără bani în conturi, iar unii dintre ei confruntându-se cu furt de date și de identitate. Pentru că înșelătoriile există la fiecare pas, este important să fii o persoană vigilentă, care să nu cadă în „capcană”. În această situație se află și Cabral Ibacka. Prezentatorul TV nu s-a lăsat, pentru nicio secundă, „țepuit”. Iată ce mesaj a primit.

Cabral Ibacka este unul dintre prezentatorii TV din România care au primit mesaje tip „țeapă”, pe telefon. Pe site-ul său oficial, Cabral a explicat faptul că nu s-a lăsat înșelat, în momentul în care a primit un mesaj prin care i se comunică faptul că ar primi suma de 7000 de dolari, săptămânal, dacă va face „plasare de brand” pe pagina sa. A explicat faptul că astfel de mesaje trebuie, practic, ignorate, pentru a nu deveni, în final, victimă a escrocheriilor care circulă online.

Pe platforma WhatsApp, Cabral Ibacka a primit un mesaj în limba engleză, care sună în felul următor: „Bună. Ne-ar plăcea să facem plasare de conținut pe pagina ta! Te plătim săptămânal cu 7000 de dolari”. Apoi, persoana de la capătul celălalt al firului i-a spus numele brandurilor pentru care ar face reclamă.

Prezentatorul TV i-a transmis și un mesaj, la scurt timp după ce a primit „propunerea” respectivă: „Sunt băiat sărac din Berceni, boss. Trimite tu în avans 200 de euro și mai vorbim noi… dacă e”.

Cabral Ibacka: „Nu-s făcut pentru «șmenuri»”

Cabral Ibacka a explicat faptul că astfel de mesaje sau link-uri trebuie să le ignori, pentru a nu deveni victima unei escrocherii.

„Nu există noroc. Baftă. «Bulan». Combinație. «Șmen». Nu pentru mine. Am învățat de mic… la mine nu merge cu combinația.

De fiecare dată când am vrut s-o iau pe o scurtătură… catastrofă a ieșit. La mine nu merge și basta, efectiv nici nu-mi mai trece prin cap să încerc.

Ce am învățat de mic? Atunci când mi se pare că am mare noroc, atunci când pare că m-a lovit bafta, când am mare «bulan»… urmează să-mi iau o țeapă mare cât Coloana Infinitului. Dacă vreodată mi s-a ițit pe sub nas vreo combinație… chiar era combinație. Dar nu pentru mine… era pentru ăla de se pregătea să dispară cu banii mei.

Nu-s făcut pentru «șmenuri». Orice tentativă se pedespește cu o frumusețe de gaură în buget.

Așa că atunci când primesc mail că un prinț african decedat tocmai mi-a lăsat pe persoană fizică gardul de la Worcester Sauce Palace… sau că stă un nene cu 7k de euro, parai sau mărci în mână și dorește să mi-i dea mie și numai mie… Și-apoi report. Plus block. Plus scuipat în sân. Așa-ți spun și ție… nu da click la toate prostiile.

Nici la aia cu Poșta Română și cu coletul care nu s-a putut livra nu-i da click. Sunt țepe. Și e ușor să scapi de ele cât timp nu crezi că norocul ăla chior te-a ales fix pe tine să te scoată din Berceni și să te ducă pe Nueva York. La Sentrăl Parc!”, a scris Cabral, pe site-ul său oficial.

