Data de 18 octombrie este una cu o încărcătură emoțională foarte puternică pentru Cabral. Este ziua în care carismaticul prezentator de la PRO TV și-a luat rămas bun de la una dintre cele mai importante femei din viața lui. În memoria acesteia, el a așternut pe o rețea de socializare un mesaj emoționant.

Cabral, în doliu. Mesajul sfâșietor transmis de prezentator: “Ce om bun. Odihnească-se-n pace!”

Astăzi se împlinesc aproape patru decenii de când una dintre bunicile lui Cabral a murit. Moderatorul TV era foarte apropiat de mamaia Maria și, cum gândul său a zburat la cea care i-a marcat copilăria, azi… în ziua în care ea a părăsit această lume, el a scris câteva cuvinte în memoria acesteia. Mesajul sfâșietor a fost însoțită de o poză alb-negru din copilăria prezentatorului.



“Au trecut 36, 37 de ani și tot îmi mai aduc aminte de Mamaia Maria. Mi-aduc aminte cum îi mirosea pielea palmelor cănd mă spăla pe față ori cât de buni erau papanașii ăia ardelenești pe care-i făcea… nu gogoșile astea cu gem de le spun toți papanași…

Ce om bun. Ce om bun…

… odihnească-se-n pace!”, a scris Cabral pe contul său oficial de Instagram.

“Odihneasca-se in pace! Dar tu esti tare simpatic!”, “Bunicile mereu vor ramane acolo, in sufletul si in amintirea noastra! Dumnezeu sa o ierte !”, “Ca asa s bunicile…..❤️”, “Zambaret de mic… si frumusel… asta-i tot ce ne ramane in viata… amintirile cu persoanele dragi… tot ce traim alaturi de ele… imparte zambete ca si pana acum.. .esti un om deosebit…!!!”, “Frumos!!!! ? Tot respectul pentru cele scrise!!! ?” sunt cinci dintre comentariile lăsate de prietenii virtuali.