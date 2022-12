Cabral şi Adela Popescu, dezvăluiri din spatele camerelor de filmat! Ce făceau cei doi în Dominicană după ce terminau filmările

Cabral și Adela Popescu au încheiat, de curând, un proiect ce i-a ținut departe de România, pentru aproximativ trei luni. Cei doi au fost plecați în Republica Dominicană pentru filmările „Sunt celebru, scoate-mă de aici”. Experiența a fost una inedită, iar cei doi prezentatori au avut câteva provocări de depășit, dar, au trăit și momente frumoase.

Adela Popescu și Cabral au stat departe de casă timp de trei luni. Aceștia s-au bucurat de peisajul din Dominicană și au fost alături de concurenții greu încercați. Spre deosebire de vedetele care au trăit în junglă, cei doi prezentatori au avut parte de ceva mai mult confort. Mai mult, au avut alături și familia așa că timpul a trecut mai ușor.

Cabral a dezvăluit câteva detalii despre viața din Dominicană și a vorbit despre cum decurgeau lucrurile atunci când camerele de filmat se stingeau. Se pare că în timpul liberi cei doi prezentatori erau puși pe distracție. Aceștia își adunau familia și porneau petrecerea chiar în mijlocul străzii.

„Adela este un partener foarte tare, foarte mișto, are experiență foarte multă și de direct, și de înregistrare, și de film, și ce vrei tu, și ne-am completat foarte bine. Oricum suntem prieteni, deja îmi plăcea de ea, dar profesional am mai colaborat acum ceva ani, am mai revenit acum după ce am mai acumulat amândoi experiență și a ieșit foarte bine.

Seara, când aveam programul mai liber, ieșeam în stradă cu scaune și cu mese, pe cuvânt, cum vezi în filmele alea sud-americane, cu copii, cu căței, cu purcei, cu toată lumea grămadă. Mai trecea câte o mașină, mai strângeam alea, le puneam la loc. Nu aveau semințe, acolo era cu mango și cu banane.”, a declarat Cabral, potrivit ego.ro.

Momente grele în Dominicană

Cabral, Adela Popescu, concurenții și toată echipa de la „Sunt celebru, scoate-mă de aici” au avut de înfruntat câteva momente grele în Dominicană. Uraganul Fiona a fost cel care le-a dat bătăi de cap. Acesta a lovit puternic și a distrus aproape tot în cale. Toată lumea a fost pusă la adăpost, însă, localnicii nu au fost prea norocoși și s-au ales cu pagube considerabile.

„Foarte mișto a fost furtuna. Nu m-am panicat, dar ne-am făcut griji pentru că nu știam la ce să ne așteptăm. Noi ne gândeam că o furtună în România când ajunge la 100 kilometri pe oră e nasoală, iar ei anunțau 160 kilometri pe oră. Nici nu eram la noi acasă unde ne-am obișnuit cu termopane, 3-4 camere. Ei acolo au, pentru că este țară tropicală, niște felii de geam, efectiv foaie de geam, care se împing de colo-colo. Nu știam dacă e securizat geamul, dacă se sparge. Am fost foarte stresați din punctul ăsta de vedere. (…)

Problema noastră nu era cu nămolul, problema noastră era că furtuna a scos din ascunzători toate animalele. Erau șerpi veninoși, erau toate tarantulele, erau toate alea, acolo, săracele disperate. Atunci când ai animale disperate sunt și nervoase și sunt și mai agresive.”, a mai spus Cabral.

