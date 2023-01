Căile prin care Jador își poate recupera banii furați. Explicația avocatului Adrian Cuculis: „Dacă sunt găsiți”

Jador trece printr-o perioadă grea. Artistului i-a fost furată o sumă mare de bani, iar acum a ajuns în pragul disperării. Iată sfaturile avocatului Adrian Cuculis,în cazul în care și tu te afli într-o astfel de situație și nu știi ce trebuie să faci.

Cântărețul de manele, Jador, trece prin momente dificile. O persoană necunoscută, cu intenții rele i-a accesat datele cardului bancar și i-a furat toți banii pe care artistul îi avea în cont. Jador susține că nu a crezut nicio clipă că va putea păți asta, mai ales că banca la care este deschis contul respectiv părea a fi una sigură, la care hackerii nu vor putea avea acces. Din nefericire, persoana răufăcătoare i-a cheltuit toți banii pe cumpărături, rămânând fără nici un leu pe card.

”Astăzi vreau să vorbesc cu voi despre ce mi s-a întâmplat. Am fost furat de o sumă destul de mare pentru mine, o sumă pe care am acumulat-o într-un an de zile. A fost furată din contul meu. Persoana respectivă și-a făcut cumpărături, a fost în vacanțe cu cardul meu. Nu știu cum s-a întâmplat treaba asta, eu am făcut cumpărături online, și probabil cineva mi-a hackcuit contul bancar. Eu credeam că este o bancă sigură, mai sunt și austrieci. Mi-am făcut contul la ei acum patru ani de zile”, a mărturisit Jador pe conturile de socializare.

Cum își poate recupera banii Jador

Avocatul Adrian Cuculis a dezbătut acest subiect, în cadrul unei intervenții la Antena Stars și susține că întâi și întâi de toate ar trebui ca toate băncile să aibă anumite sisteme de siguranță prin care să nu se ajungă la astfel de situații, iar, mai apoi tot banca să poată restitui acei bani.

„De foarte multe ori băncile, și mă refer la băncile serioase care se respectă, au implementate proceduri de restituire de îndată a sumelor de bani. În momentul în care ți-a fost clonat cardul, pur și simplu ai făcut plată la comerciant, ai fost plecat în străinătate și ai făcut o plată, de regulă actele copiatoare de date de pe card nu ai cum să le identifici și atunci nu ești tu de vină, iar banca în mod normal ar trebui să îți restituie acei bani”, a spus Adrian Cuculis, la Antena Stars.

Mai mult decât atât, avocatul susține că toți cei care trec printr-o astfel de situație trebuie să depună o sesizare penală, urmând ca apoi să fie efectuată o urmărire penală, pentru a identifica persoana care a furat banii respectivi, iar în cele din urmă să fie restituiți banii.

„Pentru a primi banii respectivi, banca ne obligă să depunem o sesizare penală în așa fel încât să se asigure că, ulterior, va exista și o urmărire penală și cei care ar putea să fie vinovați, dacă sunt găsiți, să aibă de unde să își recupereze banii la un anumit moment, dar de regulă cam rămâne în sarcina băncii situația aceasta ”, a mai completat avocatul.

